В сети показали невероятный рассвет на Черногоре: фото, которое зарядит энергией на весь день

В соцсети постоянно появляются кадры красоты украинской природы. На этот раз в ней появилось живописное фото с горы Поп Иван Черногорский.

Речь идет о невероятном рассвете на Черногоре. Фотографию опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост, который ежедневно делится ситуацией на вершине, в частности погодными условиями.

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По состоянию на 6:05 03.08.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 4 – 5 м/с. Температура воздуха 6°C, – говорится в публикации.

На фото видно, как облака "омывают" вершины, а солнце ярко "выныривает" из-за горы и освещает все вокруг.



Невероятный рассвет на Черногоре / Фото с фейсбука Черногорского горного поисково-спасательного поста

В комментариях пользователи сети увлекаются живописностью фотографии:

"Бомбезно";

"Снимок просто замечательный";

"Очень хорошо! Бомба".

Черногора: коротко

Черногора – самый высокий горный массив Украинских Карпат, расположенный к востоку от Полонинского Бескида. Главный хребет простирается на длину около 40 километров между долинами рек Черной Тисы на западе и Черного Черемоша на востоке.

По данным Википедии, из десяти самых высоких вершин Украинских Карпат – 9-ть расположены в горном массиве Черногора. В частности, к нему относится Говерла, самая высокая точка Украины с высотой 2061 метр.

Отметим, ранее горный спасатель Василий Фицак опубликовал видео настоящего карпатского "моря" – волны облаков "омывали" Черногору.

Кроме того, в сети распространялось видео, которое приглашало туристов провести лето в Украине. Его опубликовала официальная страница Украины в фейсбуке.