В сети показали невероятный рассвет на Черногоре: фото, которое зарядит энергией на весь день
В соцсети постоянно появляются кадры красоты украинской природы. На этот раз в ней появилось живописное фото с горы Поп Иван Черногорский.
Речь идет о невероятном рассвете на Черногоре. Фотографию опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост, который ежедневно делится ситуацией на вершине, в частности погодными условиями.
Читайте также Как подготовить авто к летнему путешествию: полезные советы водителям
По состоянию на 6:05 03.08.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 4 – 5 м/с. Температура воздуха 6°C, – говорится в публикации.
На фото видно, как облака "омывают" вершины, а солнце ярко "выныривает" из-за горы и освещает все вокруг.
Невероятный рассвет на Черногоре / Фото с фейсбука Черногорского горного поисково-спасательного поста
В комментариях пользователи сети увлекаются живописностью фотографии:
- "Бомбезно";
- "Снимок просто замечательный";
- "Очень хорошо! Бомба".
Черногора: коротко
Черногора – самый высокий горный массив Украинских Карпат, расположенный к востоку от Полонинского Бескида. Главный хребет простирается на длину около 40 километров между долинами рек Черной Тисы на западе и Черного Черемоша на востоке.
По данным Википедии, из десяти самых высоких вершин Украинских Карпат – 9-ть расположены в горном массиве Черногора. В частности, к нему относится Говерла, самая высокая точка Украины с высотой 2061 метр.
Отметим, ранее горный спасатель Василий Фицак опубликовал видео настоящего карпатского "моря" – волны облаков "омывали" Черногору.
Кроме того, в сети распространялось видео, которое приглашало туристов провести лето в Украине. Его опубликовала официальная страница Украины в фейсбуке.