Пока полеты приостановлены до 14 мая. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на осуществление полетов в Непал из-за высокогорной местности, – сообщил он.

Также добавил, что посольству и почетному консульству в Непале поручено отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран.

Николенко сообщил, что по информации посольства Украины в Индии, сейчас известно о 80 украинских туристов в Непале, большинство из которых остаются в горах.

Со всеми гражданами установлена ​​связь непосредственно или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры. Создана отдельная группа в социальных сетях для оперативной коммуникации, – заявил представитель.

В то же время, по данным МИД, пока обращений по проблемам с жильем или питанием в украинское дипломатическое учреждения не поступало.

Отметим, ранее власть Непала позволила с апреля восхождение на высочайшую вершину мира Эверест после годового запрета. Однако как минимум один альпинист из тех, кто готовился к восхождению, заболел COVID-19.