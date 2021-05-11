Пока полеты приостановлены до 14 мая. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Читайте также Кипр обновил правила для туристов: что надо знать каждому путешественнику
Украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на осуществление полетов в Непал из-за высокогорной местности, – сообщил он.
Также добавил, что посольству и почетному консульству в Непале поручено отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран.
Николенко сообщил, что по информации посольства Украины в Индии, сейчас известно о 80 украинских туристов в Непале, большинство из которых остаются в горах.
Со всеми гражданами установлена связь непосредственно или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры. Создана отдельная группа в социальных сетях для оперативной коммуникации, – заявил представитель.
В то же время, по данным МИД, пока обращений по проблемам с жильем или питанием в украинское дипломатическое учреждения не поступало.
Отметим, ранее власть Непала позволила с апреля восхождение на высочайшую вершину мира Эверест после годового запрета. Однако как минимум один альпинист из тех, кто готовился к восхождению, заболел COVID-19.