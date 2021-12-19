В Непале пассажирам пришлось толкать самолет: момент попал на видео

Чего только не происходит на борту самолета. Только вот, садясь на рейс, пассажиры точно не ожидают того, что им придется толкать самолет.

На днях подобная ситуация произошла в Непале. Авиапассажирам пришлось выйти и толкать 19-местный самолет со взлетно-посадочной полосы.

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Инцидент произошел в аэропорту Баджура, расположенном на западе Непала.

При посадке у самолета Tara Air DHC-6-300 лопнула шина шасси. Воздушное судно безопасно приземлилось, однако не смогло сдвинуться со взлетно-посадочной полосы. Это мешало приземлиться другому самолету, пилот которого был вынужден кружиться в воздухе.

Поскольку аэродром не оборудован специальной техникой для буксировки, помощь попросили у пассажиров.

Так, 19 пассажиров вышли из самолета и вместе с персоналом столкнули его в сторону.

Курьезный момент сняли на камеру. Видеоролик в тик токе набрал уже более 800 тысяч просмотров.

В Непале пассажиры толкали самолет: смотрите видео