Днями подібна ситуація трапилася у Непалі. Авіапасажирам довелось вийти та штовхати 19-місний літак зі злітно-посадкової смуги.

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Інцидент стався в аеропорту Баджура, що розташований на заході Непалу.

Під час посадки у літака Tara Air DHC-6-300 луснула шина шасі. Повітряне судно безпечно приземлилося, однак не змогло зрушити зі злітно-посадкової смуги. Це заважало приземлитись іншому літаку, пілот якого був змушений кружляти в повітрі.

Оскільки аеродром не обладнаний спеціальною технікою для буксирування, допомоги попросили в пасажирів.

Так, 19 пасажирів вийшли з літака і разом з персоналом зіштовхнули його в сторону.

Курйозний момент зазняли на камеру. Відеоролик в тіктоку набрав вже понад 800 тисяч переглядів.

У Непалі пасажири штовхали літак: дивіться відео