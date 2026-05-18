Культовые конфеты 20-х годов и самая большая коллекция клещей: где расположены необычные музеи мира
- В мире существуют уникальные музеи, такие как музей воронки в Гиссене, где собрано более тысячи разнообразных воронки, и музей конфет PEZ в Берлингейме с сотнями редких дозаторов.
- Самая большая голубятня мира в Испании является частью бутик-отеля, а в Стейтсборо расположена самая большая коллекция клещей, что имеет значение для научных исследований.
По случаю Международного дня музеев мы собрали подборку необычных локаций со всего мира, среди которых есть как классические, так и очень нетипичные пространства. Они показывают, насколько по-разному можно хранить и презентовать историю и другие интересные вещи.
Где расположены необычные музеи мира?
- Музей воронки
В немецком городе Гиссен существует один из самых необычных музеев Европы – музей воронки Giesskannenmuseum, рассказывается в Atlas Obscura. Здесь собрали более тысячи леек самых разнообразных форм, цветов и материалов: от старинных металлических до современных дизайнерских моделей. Расположен музей прямо на крыше торгового центра, а посетить его можно бесплатно.
Музей открыли в 2011 году при поддержке города и местной арт-группы. Идея возникла не случайно: название "Гиссен" в переводе означает "поливать". Большинство экспонатов сюда приносят сами люди, а вместе с воронками передают и личные истории или воспоминания, связанные с ними. В коллекции можно увидеть не только садовые аксессуары, но и настоящие арт-объекты.
Некоторые лейки изготовлены из керамики, другие из пластика или металла, а отдельные больше напоминают произведения искусства, чем обычный предмет для полива растений. Кроме этого, в музее хранят старинные гравюры и иллюстрации 19 века, где лейки изображены в различных жизненных сценах. А еще заведение сотрудничает с художественным проектом, который помогает "пристраивать" заброшенные комнатные растения в новые дома.
- Музей культовых конфет
В городе Берлингейм работает необычный музей, посвященный культовым конфетам PEZ и знаменитым дозаторам для них, впервые появившихся в 1927 году. В Burlingame Museum of Pez Memorabilia собрали сотни редких фигурок и тематических диспенсеров, которые давно стали предметом коллекционирования во всем мире. История PEZ началась еще в Вене, когда кондитер Эдуард Хаас III создал мятные конфеты Pfefferminz.
Впоследствии для них появился специальный дозатор, похожий на зажигалку, который сначала даже рекламировали как альтернативу курению. Со временем PEZ превратился в настоящий поп-культурный феномен. Сегодня в мире проходят тематические встречи коллекционеров, а отдельные редкие диспенсеры продают за тысячи долларов. В музее в Калифорнии можно увидеть более 550 персонажей, которых когда-либо выпускала компания PEZ.
Одна из главных изюминок коллекции – это самый большой в мире дозатор PEZ в форме снеговика. Также здесь хранятся авторские и редкие модели, которые почти невозможно найти в продаже. Музей создали коллекционеры Гэри и Нэнси Досс. Сначала это был магазин компьютерной техники, но впоследствии личная коллекция настолько увеличилась, что помещение превратили в отдельный музей PEZ.
- Самая большая голубятня в мире
Среди песчаных дюн и искривленных сосен природного парка Бренья-и-Марисмас-дель-Барбате на атлантическом побережье Испании скрывается необычное историческое сооружение 18 века – самая большая голубятня в мире, рассказывается в Travel Tomorrow.
Сегодня она входит в состав частного бутик-отеля и считается одной из самых интересных архитектурных памятников региона. За белыми каменными стенами до сих пор сохранились более 7770 терракотовых гнезд для птиц. Внутри лабиринт высоких стен создает удивительно спокойную атмосферу, а в центральном дворе когда-то обустроили специальный канал с водой, где голуби могли пить и купаться в безопасности. Во времена своего расцвета имение производило до 15 тонн гуано в год.
Птичий помет тогда считался ценным сырьем: его использовали для изготовления пороха и как удобрение для выращивания конопли и табака. Часть голубей брали на корабли, отправлявшиеся в Америку – одни становились почтовыми птицами, другие же попадали на кухню моряков. Сегодня посетить историческую голубятню можно бесплатно, правда, только с разрешения персонала отеля.
- Самая большая коллекция клещей
В городе Стейтсборо на территории Georgia Southern University расположен один из самых необычных научных архивов мира National Tick Collection – это самая большая коллекция клещей на планете. В собрании насчитывается более миллиона экземпляров и около 860 видов клещей, привезенных со всех континентов Земли.
Паразитов собирали в самых разнообразных климатических условиях. Коллекцию начали формировать еще в начале 20 века в лаборатории Rocky Mountain в штате Монтана. В 1980-х ее передали в Smithsonian Institution, но из-за недостатка места и финансирования архив впоследствии перевезли в университет в Джорджии, где он хранится и сейчас.
Несмотря на жуткую репутацию, коллекция имеет большое значение для науки. Именно клещи переносят опасные болезни, среди которых болезнь Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор и африканская клещевая лихорадка. Поэтому исследование этих паразитов помогает ученым лучше изучать способы распространения инфекций и методы борьбы с ними.
Раз мы уже говорим о музеях, стоит упомянуть еще один интересный украинский проект, который переносит музейный опыт в цифровое измерение. В Украине в 2025 году появилась первая сеть музеев в виртуальной реальности VR KOLO. Это инициатива, объединившая сразу пять музейных учреждений из разных регионов в общее цифровое пространство, где посетители могут буквально за несколько секунд "перемещаться" между различными локациями, используя VR-шлем.
Проект презентовали в "Медиацентр Украина". Его цель не только сделать культурное наследие доступной, но и сохранить ее, особенно те объекты, которые пострадали во время войны. Оцифрованные экспонаты воспроизводятся с максимальной детализацией: с аутентичными текстурами, светом и даже звуковым сопровождением, что позволяет глубже погрузиться в историю.
