Хорошие условия, удобное расположение и завтрак в стоимость: где в Будапеште можно недорого снять жилье

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Украинская тревел-блогерша и организатор путешествий dashassk рассказала в своем тиктоке о бюджетном жилье в Будапеште, где можно остановиться за 25 евро с завтраком. Путешественница показала условия проживания и поделилась впечатлениями от первого опыта ночлега в хостеле.

Где находится бюджетный хостел в Будапеште?

Речь идет о Maverick Athenaeum Hostel Budapest. Одним из преимуществ этого хостела она назвала удобное расположение. Рядом есть метро и магазины, до центра города можно дойти за 25 минут, а до железнодорожного вокзала Келети – примерно за 15 минут. Неподалеку также находится остановка шаттла до аэропорта.

Как выглядит хостел: смотрите видео

Какие удобства предлагают гостям?

В хостеле оборудовано большое общее пространство, где можно отдохнуть, поработать или поиграть в бильярд. Кофе здесь стоит 1 – 2 евро. Также гости могут пользоваться кухней и самостоятельно готовить еду. Блогерша отдельно похвалила завтраки: по ее словам, они были вкусными, а выбор блюд большим. Есть даже возможность самостоятельно приготовить свежий фреш.

Каковы условия проживания в номерах?

Путешественница выбрала кровать в четырехместном женском номере. Места в комнате достаточно, а спать комфортно. Для личных вещей предусмотрены шкафы с замками. Душ и туалет расположены рядом с комнатой. Также есть 2 отдельные душевые, а в помещениях было чисто. Это был первый опыт проживания блогерши в хостеле, однако он оставил у нее приятные впечатления.