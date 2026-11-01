Хороші умови, зручне розташування та включений сніданок: де в Будапешті дешево зняти житло

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Українська тревел-блогерка та організаторка подорожей dashassk розповіла у своєму тіктоці про бюджетне житло в Будапешті, де можна зупинитися за 25 євро зі сніданком. Мандрівниця показала умови проживання та поділилася враженнями від першого досвіду ночівлі в хостелі.

Де розташований бюджетний хостел у Будапешті?

Йдеться про Maverick Athenaeum Hostel Budapest. Однією з переваг помешкання вона назвала зручне розташування. Поруч є метро та магазини, до центру міста можна дійти за 25 хвилин, а до залізничного вокзалу Келеті приблизно за 15 хвилин. Неподалік також є зупинка шатла до аеропорту.

Як виглядає хостел: дивитись відео

Які зручності пропонують гостям?

У хостелі облаштований великий спільний простір, де можна відпочити, попрацювати або пограти в більярд. Кава тут коштує 1 – 2 євро. Також гості можуть користуватися кухнею та самостійно готувати їжу. Блогерка окремо похвалила сніданки: за її словами, вони були смачними, а вибір страв великим. Навіть є можливість самостійно зробити свіжий фреш.

Які умови проживання в кімнатах?

Мандрівниця обрала ліжко в чотиримісному жіночому номері. Місця в кімнаті достатньо, а спати комфортно. Для особистих речей передбачені шафи із замками. Душ і туалет розташовані поруч із кімнатою. Також є 2 окремі душові, а в приміщеннях було чисто. Це був перший досвід проживання блогерки в хостелі, проте він залишив у неї приємні враження.