Бюджетный Амстердам существует: украинка рассказала, как недорого побывала в этом городе

Амстердам не зря считается одним из самых дорогих городов Европы. Высокие цены на авиабилеты, отели, рестораны и развлечения нередко отпугивают туристов. Впрочем, даже здесь можно найти способ существенно сэкономить, если знать несколько хитростей и заранее спланировать поездку.

Украинка @olesia.orchids, недавно побывавшая в Амстердаме, поделилась собственным опытом и рассказала, как ей удалось увидеть знаменитые каналы, музеи и атмосферные кварталы города, не потратив на это целое состояние. Она также рассказала, во сколько в общей сложности обошлась ей поездка в столицу Нидерландов на 4 дня.

Сколько обошлась украинке поездка в Амстердам?

Одной из самых дорогих статей расходов обычно являются авиабилеты в Амстердам, которые нередко стоят от 10 тысяч гривен. Однако Олеся нашла более дешевый способ добраться до этого города и полетела из Варшавы в Эйндховен, а уже оттуда около часа ехала на автобусе FlixBus. В общей сложности поездка туда и обратно обошлась ей всего в 90 евро.

Девушка жила вместе с подругой в кемпинге, который стоил 140 евро с человека за 4 ночи. Она призналась, что за такие деньги в Амстердаме можно разве что снять кровать в хостеле с кучей незнакомцев. Зато жизнь в кемпинге оказалась очень интересной. Здесь останавливаются туристы с домами на колесах, а остальные могут арендовать небольшую хижину.

Внутри есть только двухъярусная кровать, шкаф, стол и два стула. Душ и туалет общие и расположены на территории кемпинга. Но они отремонтированы и чистые, так что можно не волноваться. Кухня тоже общая. Еще на территории есть кафе и гуляют утки.

Сам кемпинг расположен у озера, так что украинка, по сути, жила на природе. Почему ей казалось, что она в детском лагере, – из-за этого, а также из-за разных цветов домиков. Расположение кемпинга также удобное – до остановки 15 минут пешком и еще где-то 15 минут ехать на трамвае до центра города.

Украинка показала, как жила в кемпинге в Амстердаме: видео

На еду ушло еще около 140 евро. Цены в Амстердаме довольно высокие, поэтому девушка в основном покупала готовые блюда в супермаркетах.

За поездки на общественном транспорте украинка платила картой – прикладывала карту к терминалу на входе и выходе. Общая сумма составила 36 евро. Как выяснилось позже, дешевле было купить проездной на 4 дня за 27,5 евро.

На развлечения Олеся потратила 75 евро. Она посетила Ботанический сад, музей Ван Гога, Рейксмузеум, а также побывала на экскурсии на лодке по каналам. На сувениры ушло еще 40 евро.

В общей сложности вся поездка в Амстердам на 4 дня обошлась в 523 евро.

Украинка рассказала, во сколько обошлась поездка в Амстердам: видео

Амстердам действительно нельзя назвать бюджетным направлением, но это вовсе не означает, что путешествие сюда доступно только для состоятельных туристов. Если заранее продумать маршрут, не гоняться за самыми дорогими развлечениями и знать, на чем стоит сэкономить, знакомство с одним из самых красивых городов Европы может оказаться гораздо более доступным, чем кажется на первый взгляд.