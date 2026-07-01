Такую Швейцарию стоит увидеть: невероятно красивый маршрут среди ледников, озер и водопадов

Величественный регион Юнгфрау в Бернском Оберланде предлагает путешественникам уникальный отдых среди заснеженных вершин и бирюзовых озер в полной тишине. Благодаря продуманным пешеходным тропам и доступным железнодорожным маршрутам покорить швейцарские Альпы можно без лишних затрат.

По сути, Бернский Оберланд олицетворяет Альпы в их лучшем, почти кинематографическом проявлении. И 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Юнгфрау в Швейцарии: великолепный маршрут протяженностью 119 километров для искателей приключений

Есть в Швейцарии место, где величественные вершины-гиганты Юнгфрау, Менх и Эйгер возвышаются в захватывающем соседстве, кристальные озера сверкают невероятными оттенками бирюзы, а водопады низвергаются в сказочные эльфийские долины. Еще и живописные деревни приютились на головокружительной высоте, и все это на сравнительно небольшом клочке земли.

Речь идет о регионе Юнгфрау – знаменитом курортном крае в швейцарских Альпах. И, что примечательно, вся эта дикая первозданная красота полностью подчинена швейцарскому порядку. Здесь идеально скоординирована сеть автобусов, гондол, горных железных дорог и пешеходных троп, что позволяет спланировать путешествие без лишнего стресса.

Лучшее время для покорения здешних высот – именно лето, когда тропы свободны от снега, горные приюты открывают свои двери, а погода радует максимальной стабильностью. А один из лучших маршрутов проложен на расстояние 119 километров – он рассчитан, в зависимости от интенсивности, на различную продолжительность от 3 до 9 дней, как указано в путеводителе The Bernese Oberland.

Путешествие начинается и заканчивается в колоритном горном поселке Гриндельвальд. Маршрут имеет умеренную сложность и построен по принципу "от приюта к приюту". Лучше всего останавливаться на ночлег в аутентичных хижинах Швейцарского альпийского клуба – там можно засыпать под звездным небом на высоте тысяч метров и просыпаться от первых лучей солнца, окрашивающих ледники в розовый.

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Где пролегает лучшая однодневная прогулка?

Если же время у туриста ограничено, тому не стоит расстраиваться – регион предлагает фантастические более короткие альтернативы. Можно провести несколько незабываемых дней, или даже один, блуждая между уютными и полностью свободными от автомобилей деревнями Мюррен и Венген.

Один из ключевых поселков региона, Венген, за свою сказочную тишину и невероятные пейзажи получил поэтическое прозвище "Спящая красавица". Это уникальное альпийское поселение в долине Лаутербруннен полностью закрыто для автомобильного движения.

Отсюда путь ведет к перевалу Кляйне-Шайдегг. Оттуда легендарная зубчатая железная дорога Юнгфраубан (Jungfraubahn) буквально вгрызается в скалы и поднимается на головокружительную высоту 3454 метра над уровнем моря.

Однако настоящей жемчужиной является поход к горному хребту Шиниге Платте, откуда открываются потрясающие панорамы. С одной стороны возвышаются заснеженные альпийские вершины, а с другой – глубоко внизу сверкают изумрудные зеркала озер Тун и Бриенц.

Город Тун на берегу одноименного озера привлекает бирюзовой водой ледникового происхождения, средневековой архитектурой и величественным замком Шпиц XII века. Он расположен непосредственно у живописной гавани в окружении виноградников.

Отметим, что путешествие в этот регион необязательно должно стоить баснословных денег. Например, популярный панорамный маршрут Luzern-Interlaken Express, соединяющий Интерлакен (ворота в Юнгфрау) с Люцерном, стоит всего около 30 евро. За 2 часа туристы могут увидеть 5 кристально чистых озер, романтические водопады и живописный горный перевал Брюниг.