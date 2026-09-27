О них знают не все: 4 небольших города Украины с невероятной историей

В Украине есть немало небольших городов, которые могут удивить количеством исторических памятников и красивой архитектурой. В них можно увидеть руины средневековых замков, старинные костелы, дворцы, ратуши и целые архитектурные комплексы, сохранившие память о разных эпохах.

Чтобы путешествие было по-настоящему интересным, не обязательно ехать в крупнейшие туристические центры Украины. Достаточно даже на несколько часов отправиться в небольшой город, который приятно удивит своей атмосферой и архитектурой. 24 Канал расскажет о 4 таких городах в Украине.

Какие городки Украины стоит посетить туристам?

Кременец, Тернопольская область

Кременец – это древний город, который на протяжении веков входил в состав различных государств. Одной из самых ярких страниц его истории стал период, когда городом владела польская королева Бона Сфорца, в честь которой сегодня названа гора над городом.

Главная историческая достопримечательность – Кременецкий замок "Бона". От бывшей крепости на вершине горы остались руины, зато отсюда открывается панорама на город и окружающие холмы.

В центре стоит посмотреть на Архитектурный комплекс зданий бывшего иезуитского коллегиума. Он связан с историей образования города, а сегодня его здания являются одними из самых заметных исторических сооружений Кременца.

Еще одна интересная локация – Кременецкий ботанический сад. Его история связана с коллегиумом, а сейчас это зеленая территория, где можно прогуляться и увидеть редкие виды растений. Именно сочетание старинной архитектуры, горного рельефа и большой количества зелени придает Кременцу особую атмосферу.



Кременецкий коллегиум / Фото из Википедии

Сторожинец, Черновицкая область

В 19 веке Сторожинец стал центром уезда – здесь появились промышленные предприятия, железнодорожное сообщение и административные учреждения. Значительное влияние на жизнь Сторожинца оказала семья Флондоров, которой принадлежала часть города и прилегающих земель.

Начать знакомство с городом можно со Сторожинецкого дендропарка, а затем пройти к ратуше. Еще одно место, которое обязательно стоит посетить, – церковь Святой Анны. Это неоготический храм с высокой башней и часами.

Также туристам стоит увидеть дворец Флондора. Первый дворец на этом месте построили в 1880 году Флондоры, а современное двухэтажное здание появилось уже в начале 20 века после перехода имения к семье Оренштейнов.

Чортков, Тернопольская область

Чортков – это город с многонациональной историей, в которой переплелись украинские, польские и еврейские традиции. В 18 – 20 веках он был одним из важных центров хасидизма, а летом 1919 года на короткое время стал временной столицей Западно-Украинской Народной Республики – здесь находилось правительство во главе с Евгением Петрушевичем.

Одна из главных достопримечательностей города – Доминиканский костел святого Станислава. История монастыря начинается с 1610 года, когда владелец города Станислав Гольский пригласил сюда доминиканцев. Комплекс имел не только религиозное, но и оборонительное значение: его окружала стена с башнями, где местные жители могли укрываться во время татарских набегов.

В центре города стоит посмотреть на Чертковскую ратушу с уникальными часами. Чтобы увидеть город с высоты, можно подняться на смотровую площадку возле заведения "Ситый кум". А чтобы проникнуться его атмосферой, стоит прогуляться по улицам Шевченко и Степана Бандеры.



Костел в Чорткове / Фото Nazar Kalyn

Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Каменец-Подольский – один из самых известных исторических городов Украины. На протяжении веков город был важным оборонительным и торговым центром Подолья, а его укрепления неоднократно перестраивались в соответствии с новыми военными технологиями.

Первым местом, которое стоит посетить туристу, конечно же, должна стать Каменец-Подольская крепость. Также можно заглянуть в музей миниатюр "Замки Украины", где посетителей ждут уменьшенные копии известных замков и крепостей Украины.

После этого стоит прогуляться по городскому парку и старым улицам города. Обязательно следует обратить внимание на костел святого Николая и монастырь доминиканцев. Монастырь упоминается в источниках еще с 14 века, а сам костел считается одним из древнейших храмов города. Во времена османского владычества храм перестроили под мечеть, а после возвращения города в состав Речи Посполитой костел восстановили.



Территория костела Святого Николая / Фото Елены Собко

Именно такие города прекрасно подходят для коротких и атмосферных однодневных поездок. Здесь нет толп туристов, а цены в заведениях могут приятно удивить.