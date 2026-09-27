Щоб подорож була дійсно цікавою, не обов'язково їхати до найбільших туристичних центрів України. Достатньо навіть на кілька годин вирушити у невелике місто, яке приємно здивує атмосферою і архітектурою. 24 Канал розповість про 4 таких міста в Україні.

Які містечка України варто відвідати туристам?

Кременець, Тернопільська область

Кременець – це давнє місто, яке протягом століть опинялося у складі різних держав. Однією з найяскравіших сторінок його історії став період, коли містом володіла польська королева Бона Сфорца, на честь якої сьогодні називають гору над містом.

Головна історична пам'ятка Кременця – Кременецький замок "Бона". Від колишньої фортеці на вершині гори залишилися руїни, зате звідси відкривається панорама на місто та навколишні пагорби.

У центрі варто побачити Архітектурний комплекс споруд колишнього єзуїтського колегіуму. Він пов'язаний з історією освіти міста, а сьогодні його будівлі є одними з найпомітніших історичних споруд Кременця.

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Ще одна цікава локація – Кременецький ботанічний сад. Його історія пов'язана з колегіумом, а нині це зелена територія, де можна погуляти і побачити рідкісні види рослин. Саме поєднання старої архітектури, гірського рельєфу та великої кількості зелені робить Кременець особливо атмосферним.



Кременецький колегіум / Фото з Вікіпедії

Сторожинець, Чернівецька область

У 19 столітті Сторожинець став центром повіту – тут з'явилися промислові підприємства, залізничне сполучення та адміністративні установи. Значний вплив на життя Сторожинця мала родина Флондорів, якій належала частина міста та навколишніх земель.

Почати знайомство з містом можна зі Сторожинецького дендропарку, а далі пройти до ратуші. Ще одна обов'язково для відвідування локація – церква Святої Анни. Це неоготичний храм із високою вежею та годинником.

Також туристам варто побачити палац Флондора. Перший палац на цьому місці збудували у 1880 році Флондори, а сучасна двоповерхова будівля з'явилася вже на початку 20 століття після переходу маєтку до родини Оренштайнів.

Чортків, Тернопільська область

Чортків – це місто з багатонаціональною історією, у якій переплелися українські, польські та єврейські традиції. У 18 – 20 століттях він був одним із важливих центрів хасидизму, а влітку 1919 року на короткий час став тимчасовою столицею Західноукраїнської Народної Республіки – тут перебував уряд на чолі з Євгеном Петрушевичем.

Одна з головних пам'яток міста – Домініканський костел святого Станіслава. Історія монастиря починається з 1610 року, коли власник міста Станіслав Гольський запросив сюди домініканців. Комплекс мав не лише релігійне, а й оборонне значення: його оточував мур із вежами, де місцеві жителі могли ховатися під час татарських нападів.

У центрі міста варто побачити Чортківську ратушу з унікальним годинником. Щоб побачити місто згори, можна піднятися на оглядовий майданчик біля закладу "Ситий кум". А щоб відчути його атмосферу, варто пройтися вулицями Шевченка та Степана Бандери.



Костел у Чорткові / Фото Nazar Kalyn

Кам'янець-Подільський, Хмельницька область

Кам'янець-Подільський – одне з найвідоміших історичних міст України. Місто протягом століть було важливим оборонним і торгівельним центром Поділля, а його фортифікації неодноразово перебудовувалися відповідно до нових військових технологій.

Першою локацією для туриста, звичайно, має стати Кам'янець-Подільська фортеця. Також можна зайти до музею мініатюр "Замки України", де на відвідувачів чекають зменшені копії відомих замків і фортець України.

Після цього варто прогулятися міським парком та старими вулицями міста. Обов'язково слід звернути увагу на Костел святого Миколая та Монастир домініканців. Монастир згадується в джерелах ще з 14 століття, а сам костел вважається одним із найдавніших храмів міста. За часів османського панування храм перебудували під мечеть, а після повернення міста до Речі Посполитої костел відновили.



Територія Костелу святого Миколая / Фото Олени Собко

Саме такі міста чудово підходять для короткої й атмосферної подорожі на день. Тут нема натовпів туристів, а ціни у закладах можуть приємно здивувати.