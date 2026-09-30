Первое, что здесь напоминает о местном деревенском колорите, – это звук коровьих колокольчиков, пишет Daily Mail. В горных районах коровы весь день пасутся на лугах, поэтому их звон слышен практически повсюду.

Особенно это ощущается в Мальбуне – альпийском курорте, который летом привлекает любителей пеших прогулок, а зимой превращается в лыжный центр.

Что нужно знать об одной из самых маленьких стран Европы?

Лихтенштейн расположен между Австрией и Швейцарией. По площади в Европе страна уступает только Ватикану, Монако и Сан-Марино.

Для туристов, желающих побывать в как можно большем количестве стран, это особенно удобное направление. Здесь за один день можно пересечь границу и добавить еще одно государство в список посещенных.

Чтобы увидеть главные достопримечательности страны, достаточно даже трехдневной поездки. Впрочем, Лихтенштейн называют одной из наименее посещаемых стран Европы. Здесь нет скопления людей или известных гостиничных сетей. Только в столице Вадуце работает единственный в стране МакДональдс.

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Живописная деревня Лихтенштейна / Фото Pexels

Однако сюда стоит ехать ради природы и гор. В Лихтенштейне насчитывается 92 вершины, а общая протяженность маршрутов превышает 400 километров. По западной части страны протекает Рейн, а из любой точки открываются горные пейзажи.

В столице Лихтенштейна Вадуце проживает около 6 тысяч человек. Главной достопримечательностью является средневековый замок, откуда открываются виды на долину Рейна и Швейцарские Альпы. Именно здесь проживает глава княжеской семьи князь Ганс-Адам II.



Один из трех замков в Лихтенштейне / Фото Pexels

Добраться сюда лучше всего из Цюриха, а затем на поезде доехать до Сарганса недалеко от границы, а оттуда уже сесть на автобус до Вадуца.

В Мальбуне можно отправиться в трехчасовую прогулку по тропе к хребту Сарейс, откуда открываются виды на Альпы. Также здесь есть тропа с качелями – маршрут, вдоль которого установлено 10 качелей среди альпийских пейзажей.

После прогулок туристам рекомендуют попробовать традиционное блюдо Лихтенштейна – вареники с сыром и карамелизированным луком.

Сюда стоит заглянуть хотя бы ради того, чтобы за время короткой поездки насладиться самыми красивыми местами и отдохнуть от шумных популярных локаций.