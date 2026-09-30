Одразу, що тут нагадує про місцевий сільський колорит – звук коров’ячих дзвіночків, пише Daily Mail. У гірських районах корови увесь день пасуться на луках, тож їхній передзвін чути практично всюди.

Особливо це відчутно в Мальбуні – альпійському курорті, який влітку приваблює любителів піших прогулянок, а взимку перетворюється на лижний центр.

Що потрібно знати про одну з найменших країн Європи?

Ліхтенштейн розташований між Австрією та Швейцарією. За площею у Європі країна поступається лише Ватикану, Монако та Сан-Марино.

Для туристів, які хочуть побувати в якомога більшій кількості країн, це особливо зручний напрямок. Тут за один день можна перетнути кордон і додати ще одну державу до списку відвіданих.

Щоб побачити головні особливості країни достатньо навіть триденної поїздки. Втім, Ліхтенштейн називають однією з найменш відвідуваних країн Європи. Тут немає скупчення людей чи відомих готельних мереж. Лише у столиці Вадуці працює єдиний у країні МакДональдс.

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Живописне село Ліхтенштейну / Фото Pexels

Однак сюди варто їхати за природою та горами. У Ліхтенштейні налічується 92 вершини, а загальна довжина маршрутів перевищує 400 кілометрів. Західною частиною країни протікає Рейн, а з будь-якої точки відкриваються гірські краєвиди.

У столиці Ліхтенштейну Вадуці проживає приблизно 6 тисяч людей. Головною пам’яткою є середньовічний замок, звідки відкриваються види на долину Рейну та Швейцарські Альпи. Саме тут мешкає глава князівської родини князь Ганс-Адам II.



Один з трьох замків у Ліхтенштейні / Фото Pexels

Дібратися сюди найкраще з Цюриха, а тоді потягом доїхати до Сарганса неподалік кордону, а звіди вже сісти на автобус до Вадуца.

У Мальбуні можна обрати тригодинну прогулянку стежкою до хребта Сарейс, звідки відкриваються види на Альпи. Також тут є стежка з гойдалками – маршрут, вздовж якого встановлено 10 гойдалок серед альпійських пейзажів.

Після прогулянок туристам радять спробувати традиційну страву Ліхтенштейну – вареники з сиром і карамелізованою цибулею.

Сюди варто навідатися лише заради того, щоб за коротку поїздку насолодитися найкрасивішими місцями і відпочити від гамірних популярних локацій.