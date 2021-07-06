С небес на землю: в Торонто создадут уникальный проект застройки с многоуровневым садом

В столице Канады построят уникальный общественное пространство. Он будет представлять собой сочетание жилых небоскребов, офисного центра и многоярусного парка. Таким образом можно будет спуститься с небес на землю для прогулки зеленой зоной.

Здесь также спроектують велодорожки, пешеходные тропы, детская площадка и тому подобное. Парк будет открытым и доступным для всех жителей города.

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Проект в деталях

В Торонто построят комплекс жилых небоскребов под названием Orca. В одной из башен обустроят офисный центр, а еще 8 будут жилыми домами. Это около 3 тысяч квартир. Здания между собой будут связаны между собой мостами и зелеными переходами.

В парковую зону также интегрируют магазины, рестораны и кафе. Многоуровневое сочетание создадут для того, чтобы поощрить взаимодействие между жителями и развить чувство общности.

Этот проект является исследованием баланса и интеграции – между открытым пространством и плотностью, ландшафтом и строительством, частным развитием и общественными интересами,

– сказал Шон Скензор, партнер и ведущий архитектор проект Safdie Architects

Сейчас на месте запланированной постройки проходит железнодорожный путь. Архитекторы называют его "грубым барьером» между районами Торонто. Железнодорожную артерию планируют накрыть прозрачной крышей, а вокруг создать сады и места для отдыха с кафе.

Как будет выглядеть урбанистический рай в Торонто / Фото The Daily Mail