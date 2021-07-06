Тут також спроєктують велодоріжки, пішохідні стежки, дитячий майданчик тощо. Парк буде відкритим та доступним для усіх жителів міста.

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Проєкт в деталях

У Торонто побудують комплекс житлових хмарочосів під назвою Orca. В одній з веж облаштують офісний центр, а ще 8 будуть житловими будинками. Це близько 3 тисяч квартир. Будівлі між собою будуть пов'язані між собою мостами та зеленими переходами.

У паркову зону також інтегрують магазини, ресторани та кафе. Багаторівневі поєднання створять для того, щоб заохотити взаємодію між жителями та розвинути почуття спільності.

Цей проєкт є дослідженням балансу та інтеграції – між відкритим простором та щільністю, ландшафтом та будівництвом, приватним розвитком та суспільними інтересами,

– сказав Шон Скензор, партнер та провідний архітектор проєкт Safdie Architects

Зараз на місці запланованої споруди проходить залізнична колія. Архітектори називають її "брутальним бар'єром" між районами Торонто. Залізничну артерію планують накрити прозорим дахом, а навколо створити сади та місця для відпочинку з кафе.

Як виглядатиме урбаністичний рай в Торонто / Фото The Daily Mail