Озеро Матка и город каменных кукол: три небанальных места в Северной Македонии

Маленькое балканское государство Северная Македония – край с древней историей. Удивительные пейзажи, колоритные города, древние крепости– всего этого здесь предостаточно.

Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити-шоу "У кого больше?" на Новом канале, Макс Узол и Оля Манько продолжают открывать мир. На этот раз они поделились интересными локациями столицы Северной Македонии Скопье.

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Озеро и каньон Матка

Это однозначно самое красивое место Северной Македонии. Расположено всего в 17 километрах от Скопье. Еще сто лет назад там была небольшая река Треска, а в 1938 году ее перекрыли и построили ГЭС. Так образовалось красивое озеро Матка, – рассказывает Оля.

Она также добавила, что кроме невероятных пейзажей там есть Андреевский монастырь XIV века, барахолка с винтажными сувенирами и кафе. Обязательным аттракционом локации является прогулка на лодке (109 гривен с человека). Еще можно воспользоваться дополнительной опцией – заплывом в пещеру (326 гривен с человека).



Макс Узол и Оля Манько поделились локациями Скопье / Фото: пресс-служба Нового канала

Каменный город Куклица

Полтора часа езды от Скопье – и вы окажетесь в странном месте Куклица. Его называют городом кукол. Прикол в том, что там "живет" 120 огромных каменных фигур, – говорит Макс.

Путешественник также рассказал две легенды происхождения города. По первой – мужчина назначил свадьбу с двумя разными женщинами в тот же день. Одна из них так разозлилась, что прокляла всех присутствующих. И скульптуры – это гости того гуляния. Другая утверждает, что когда-то это место было абсолютно пустое, здесь проходило войско. Затем резко подул морозный ветер, и все воины превратились в камни.



Макс Узол в каменном городе Куклица / Фото: пресс-служба Нового канала

Город Кратово

Оно расположено в кратере потухшего вулкана. Обычное, без мистики. Но очень приятное и атмосферное благодаря узким улочкам и одинаковым домам с красными черепичными крышами, – поделилась Оля.

По ее словам, уютному Кратово около тысячи лет. Там сохранились старые здания и даже сторожевые башни. Но самая главная фишка города – кратовские мосты.

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Отметим, ранее путешественники поделились несколькими нестандартными местами Львова.