Куда пойти в Черновцах: маршрут с секретными местами, о которых не знают туристы

Черновцы – один из самых атмосферных городов Украины. Здесь австрийская архитектура сочетается с уютными улочками и современными культурными пространствами, а почти за каждым домом скрывается интересная история. Помимо знаменитого университета, в Черновцах есть немало других интересных мест, которые также заслуживают внимания.

Гид со Львова Елена Дворкина побывала в Черновцах и поделилась своим маршрутом по этому городу. Она также порекомендовала уютные заведения, где можно вкусно поесть.

Куда пойти в Черновцах?

Как бы банально это ни звучало, но начинать прогулку по Черновцам нужно с Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Об этой памятке архитектуры, находящейся под охраной ЮНЕСКО, знают все. Более того, некоторые туристы едут в Черновцы только ради бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации. Здание университета действительно впечатляет и напоминает школу магии Хогвартс, поэтому даже если вы уже видели его, еще одна прогулка вокруг точно не будет лишней.



Черновицкий национальный университет / Фото Ярослава Выклюка

От университета направляйтесь к атмосферному Кварталу исторических вилл. Сейчас в это сложно поверить, но когда-то эта часть города была окраиной. Лишь в начале прошлого века здесь начала селиться аристократия, поэтому район и стал престижным. Построить собственное поместье здесь могли только очень состоятельные горожане.

После прогулки и осмотра вилл стоит зайти в парк Шевченко, где можно отдохнуть и выпить вкусного кофе. Гидеса посоветовала кофейню "Бакара". После короткой остановки Дворкина отправилась в Черновицкий областной художественный музей. Он расположен на втором и третьем этажах роскошного исторического здания. Гидесу очень поразило майоликовое панно над входом. Даже если вы не планируете посещать экспозицию, обязательно зайдите внутрь ради росписей и витражей.

Но больше всего львовянку удивила Областная научно-медицинская библиотека. Снаружи она выглядит довольно сдержанно, а вот внутри – настоящее сокровище. Деревянные лестницы, витражи, камины и роскошные зеркала словно переносят в прошлое.

Атмосферный маршрут по Черновцам: видео

На ужин можно заглянуть в ресторан Broyt, где готовят местные буковинские блюда, но с еврейскими мотивами. А на десерт – в кондитерскую "Морели" за черновицким тортом. Это станет идеальным завершением насыщенного дня.