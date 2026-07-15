Гідеса зі Львова Олена Дворкіна побувала у Чернівцях і поділилася своїм маршрутом цим містом. Вона також порадила атмосферні заклади, де можна смачно поїсти.

Куди піти у Чернівцях?

Як би це банально не звучало, але розпочати прогулянку Чернівцями треба з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Про цю пам'ятку архітектури, яка охороняється ЮНЕСКО, знають всі. Ба більше, деякі туристи їдуть у Чернівці тільки через колишню резиденцію митрополитів Буковини і Далмації. Будівля університету дійсно вражає і нагадує школу магії Гоґвортс, тож навіть якщо ви вже бачили її, ще одна прогулянка довкола точно не буде зайвою.



Чернівецький національний університет / Фото Ярослава Виклюка

Від університету прямуйте до атмосферного Кварталу історичних вілл. Нині у це складно повірити, але колись ця частина міста була околицею. Лише на початку минулого століття тут почала селитися аристократія, через що район і став престижним. Звести власний маєток тут могли лише дуже заможні містяни.

Після прогулянки і розглядання вілл варто зайти у парк Шевченка, де можна відпочити і випити смачної кави. Гідеса порадила кав'ярню "Бакара". Після короткої зупинки Дворкіна вирушила Чернівецький обласний художній музей. Він розташований на другому і третьому поверхах розкішного історичного будинку. Гідесу дуже вразило майолікове панно над входом. Навіть якщо не плануєте відвідувати експозицію, обов'язково зайдіть всередину заради розписів і вітражів.

Та найбільше львів'янку здивувала Обласна науково-медична бібліотека. Ззовні вона має доволі стриманий вигляд, а от всередині – справжній скарб. Дерев'яні сходи, вітражі, каміни та розкішні дзеркала наче переносять у минуле.

Атмосферний маршрут Чернівцями: відео

На вечерю можна завітати у ресторан Broyt, де готують локальні буковинські страви, але з єврейськими мотивами. А на десерт – у кондитерську "Морелі" на Чернівецький торт. Це стане ідеальним завершенням насиченого дня.