Не Берлином единственным: 10 мест, которые стоит увидеть в Германии

Германия открывает границы для украинских путешественников уже с 3 июля. Несмотря на то, что обычно едут в Берлин или Мюнхен, в этой стране есть множество играемых локаций для самых требовательных туристов.

Обирайте все, чого душа бажає: від пам'яток культури та цікавих архітектурних композицій до природних об'єктів та островів. Редакція Travel24 підібрала 10 неймовірних локацій, але гарних місцин тут значно більше.

Актуально 5 природных чудес Украины, которые нужно увидеть собственными глазами хотя бы раз в жизни

Рододендронпарк Кромлау

Парк Азалия и Рододендрон Кромлау – это ландшафтный парк площадью 81 гектар в городе Габленц. Он был построен в XIX веке. А волшебный мост Rakotzbrücke самом деле называют чертовым или "Мостом дьявола". Он с любого ракурса образует круг со своим отражением в воде.

Монастырь Виблинген

Бенедиктинский монастырь Виблинген (Kloster Wiblingen) – комплекс монастырских зданий. Сейчас в его стенах находится корпус медицинского университета Ульма и несколько муниципальных зданий, а также действующая церковь Святого Мартина и музей-библиотека.

Озеро Кёнигсзее

Это озеро в Баварии считается самым чистым озером Германии. Поэтому с 1909 года по нему запрещено движение лодок с двигателями внутреннего сгорания (только катера с электродвигателями или лодки на веслах).

Город Ротенбург-об-дер-Таубер

Город в самом сердце Баварии. Он поразит средневековым шармом: старые извилистые мощеные улицы, архитектура и удивительная историческая атмосфера. Один из самых аутентичных и фотогеничных старых городов Баварии.

Замок Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн был построен только для одного человека – короля Людвига II. Несмотря на его средневековый вид, он был построен в 19 веке, и совсем не предусмотрен для оборонных целей. Это сооружение является одной из самых фотографируемых зданий в мире, и это при том, что делать снимки внутри замка запрещено.

Остров Рюген

Да, это – Германия! Рюген – самый большой по площади немецкий остров, один из самых популярных морских курортов Германии.

Кёльнский собор

Собор в готическом стиле, наверное напоминает киевского "коллегу" Собор Святого Николая или львовский собор Ольги и Елижабеты.

Кельнский собор чудом не разрушили во время Второй мировой войны. По негласной сделкой пилотов, собор берегли как географический ориентир.

Мост баста в Эльбские песчаниковыми горах

Удивительная скала Баста возвышается на 180 метров над долиной Эльбы. С моста открывается вид на саксонскую Швейцарию. Он простирается до ущелья Мардертелле глубиной 40 метров с семью арками, его длина составляет 76 метров.

Горный хребет Веттерштайн

Не только море, но и невероятной красоты горы есть в Германии. Здесь расположены несколько хороших обзорных площадок, и, конечно, длительные пешеходные маршруты.

"Коршунова скала"

Это 360-метровый канатный пешеходный подвесной мост в регионе Хунсрюк. Его открыли в октябре 2015 года. Он простирается над долиной Мерсдорфского ручья на 100 метровой высоте.