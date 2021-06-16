Обирайте все, чого душа бажає: від пам'яток культури та цікавих архітектурних композицій до природних об'єктів та островів. Редакція Travel24 підібрала 10 неймовірних локацій, але гарних місцин тут значно більше.

Актуально 5 природних чудес України, які треба побачити на власні очі хоча б раз у житті

Рододендронпарк Кромлау

Парк Азалія та Рододендрон Кромлау – це ландшафтний парк площею 81 гектар у місті Габленц. Він був побудований у ХІХ столітті. А чарівний міст Rakotzbrücke насправді називають чортовим або "Мостом диявола". Він з будь-якого ракурсу утворює коло зі своїм віддзеркаленням у воді.

Монастир Віблінген

Бенедиктинський монастир Віблінген (Kloster Wiblingen) – комплекс монастирських будівель. Нині в його стінах розташований корпус медичного університету Ульма і кілька муніципальних будівель, а також церква Святого Мартіна, що діє, й музей-бібліотека.

Озеро Кьонігсзеє

Це озеро в Баварії вважається найчистішим озером Німеччини. Через це з 1909 року ним заборонено рух човнів з двигунами внутрішнього згоряння (тільки катери з електродвигунами або човни на веслах).

Місто Ротенбург-об-дер-Таубер

Місто в самому серці Баварії. Воно вразить середньовічним шармом: старі звивисті бруковані вулиці, архітектура і дивовижна історична атмосфера. Одне з найбільш автентичних і фотогенічних старих міст Баварії.

Замок Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн був побудований лише для однієї людини – короля Людвіга II. Попри його середньовічний вигляд, він споруджувався в 19 столітті, і зовсім не передбачений для оборонних цілей. Замок є одним з найбільш фотографованих будівель у світі, і це при тому, що фотографувати всередині не допускається.

Острів Рюген

Так, це – Німеччина! Рюген – найбільший за площею німецький острів, один з найпопулярніших морських курортів Німеччини.

Кельнський собор

Собор у готичному стилі, напевно нагадує київського "колегу" Собор Святого Миколая або львівський Собор Ольги та Єлизавети.

Кельнський собор дивом не зруйнували під час Другої світової війни. За негласною угодою пілотів, собор берегли як географічний орієнтир.

Міст Бастей у Ельбських піщаникових горах

Дивовижна скеля Бастей височіє на 180 метрів над долиною Ельби. З мосту відкривається чудовий краєвид на саксонську Швейцарію. Він простягається до ущелини Мардертелле глибиною 40 метрів із сімома арками, його довжина складає 76 метрів.

Гірський хребет Веттерштайн

Не тільки море, але й неймовірної краси гори є у Німеччині. Є кілька гарних оглядових майданчиків, і, звичайно, тривалі пішохідні маршрути.

"Коршунова скеля"

Це 360-метровий канатний пішохідний підвісний міст в регіоні Хунсрюк. Його відкрили в жовтні 2015 року. Він простягається над долиною Мерсдорфского струмка на 100 метровій висоті.