Не только в Англии: Стоунхендж появился еще в одной стране – фото, видео необычного объекта

Стоунхендж – одна из самых известных туристических достопримечательностей Великобритании. Впрочем, теперь такой грандиозный археологический объект есть и в другой стране – Финляндии.

Точная копия загадочного объекта появилась в финском городе Йоэнсуу. Правда, она создана не из камня, как оригинал, а из снега. Потому и называют его Сноухенджем.

Смотрите также На дереве, в горах или лесу: Airbnb назвал самые популярные дома в 2021 году – пейзажные фото

В Финляндии появился свой Стоунхендж

Создателем снежного Стоунхенджа стал местный художник Кари Кола. Его целью было поддержать других художников и напомнить о значении культуры и искусства.

В эти безумные времена, когда мир охвачен пандемией, печально видеть, что правительства многих стран не оказывают должной поддержки искусству и художникам. Я надеюсь, своим проектом мы вдохновим художников во всем мире продолжать творить и создавать красоту,

– прокомментировал свой проект Кари Кола.

Сооружение Сноухенджа

Для постройки объекта понадобились сотни тонн снега. Работать приходилось в жестких условиях: в самый холодный день температура опускалась до -32 градусов по Цельсию, вдобавок дул сильный ветер.



Сноухендж в Финляндии / Фото Visit Finland

Кари Кола работал с международной командой, в составе которой многократный чемпион Финляндии по ледяной скульптуре Анси Куоса и чемпион мира по резьбе со льда из Монголии мастер Лхагвадорж Доржсурен.

При этом художники получали консультации от ирландца Брендана Севедджа. Он помог команде проекта точно воспроизвести размер, углы наклона и расположение менгиров Стоунхенджа.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и сложности, команда идеально справилась со своей работой и создала невероятный Сноухендж, который привлекает немало туристов.

Предлагаем посмотреть на него и вам:

В Финляндии появился свой Стоунхендж: смотрите видео