Точная копия загадочного объекта появилась в финском городе Йоэнсуу. Правда, она создана не из камня, как оригинал, а из снега. Потому и называют его Сноухенджем.
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В Финляндии появился свой Стоунхендж
Создателем снежного Стоунхенджа стал местный художник Кари Кола. Его целью было поддержать других художников и напомнить о значении культуры и искусства.
В эти безумные времена, когда мир охвачен пандемией, печально видеть, что правительства многих стран не оказывают должной поддержки искусству и художникам. Я надеюсь, своим проектом мы вдохновим художников во всем мире продолжать творить и создавать красоту,
– прокомментировал свой проект Кари Кола.
Сооружение Сноухенджа
Для постройки объекта понадобились сотни тонн снега. Работать приходилось в жестких условиях: в самый холодный день температура опускалась до -32 градусов по Цельсию, вдобавок дул сильный ветер.
Сноухендж в Финляндии / Фото Visit Finland
Кари Кола работал с международной командой, в составе которой многократный чемпион Финляндии по ледяной скульптуре Анси Куоса и чемпион мира по резьбе со льда из Монголии мастер Лхагвадорж Доржсурен.
При этом художники получали консультации от ирландца Брендана Севедджа. Он помог команде проекта точно воспроизвести размер, углы наклона и расположение менгиров Стоунхенджа.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия и сложности, команда идеально справилась со своей работой и создала невероятный Сноухендж, который привлекает немало туристов.
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В Финляндии появился свой Стоунхендж: смотрите видео