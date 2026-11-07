12 мест во Львове, где вы точно еще не были: необычные места, которые стоит увидеть

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За старинными фасадами можно обнаружить роскошные виллы, необычные интерьеры, исторические библиотеки и малоизвестные смотровые площадки. В посте в инстаграме Guide Lviv рассказали о местах, которые не всегда входят в стандартные туристические маршруты.

Какие места во Львове стоит посетить?

Львовский музыкальный колледж – это здание отличается интересной архитектурой. Здесь есть концертные залы с декоративной отделкой, где проходят выступления студентов и различные музыкальные мероприятия.

Научная библиотека имени Ивана Франко – особого внимания здесь заслуживает читальный зал с росписями и величественной атмосферой старинной библиотеки.

Интерьер бывшего Пражского банка – здание было построено в начале XX века для филиала Пражского кредитного банка. Внутри здесь сохранились аутентичные детали: витражи, паркет, светильники, старинная мебель и сейфы.

Вилла "Айва" – старинное здание после многих лет запустения вновь получило шанс на новую жизнь. История виллы становится примером того, как можно возвращать архитектурное наследие в городское пространство.

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Национальная научная библиотека имени Василия Стефаника – главный корпус библиотеки расположен в бывшем здании Оссолинеума. Архитектура сооружения сочетает классицистические черты с элементами древнего монастырского комплекса.

Вилла "Ломница" – эта вилла скрыта от городской застройки и напоминает сказочный замок из красного кирпича. Ее особенностью являются башня, старинная лестница, а также аутентичные окна и двери.

Подъезд "Дома с химерами" – . Особенностью этого места является отделка подъезда, которая наверняка удивит ценителей старинной львовской архитектуры.

Синагога Цори Гилод – она отличается сецессионным декором и большими окнами. Внутри сохранились уникальные настенные росписи 1930-х годов с изображением животных, птиц, музыкальных инструментов и т. д.

Смотровая площадка церкви Ольги и Елизаветы – отсюда открывается один из самых интересных ракурсов Львова. Со смотровой площадки можно увидеть железнодорожный район, панораму городских кварталов и историческую застройку.

Дом Франко – в этом доме писатель жил вместе с семьей с 1902 года и до конца жизни. Сегодня здесь работает музей, где можно увидеть личные вещи писателя и предметы быта его семьи.

Вилла "Юлиетка" – это здание спроектировал известный львовский архитектор Юлиан Захаревич. Дом напоминает сказочный замок благодаря асимметричной архитектуре, башням, красному кирпичу и окнам различной формы.

Музей "Территория террора" – это место помогает узнать о трагических страницах истории Львова во время нацистского и советского тоталитарных режимов. Музей расположен на территории бывшего еврейского гетто и пересыльной тюрьмы. Здесь воссозданы бараки, сторожевые башни и ограждение из колючей проволоки.