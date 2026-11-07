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12 локацій Львова, де ви ще точно не були: незвичайні місця, які варто побачити

Юлія Турелик
Цікаві локації Львова, які варто побачити

Цікаві локації Львова, які варто побачити / Колаж 24 Каналу

Львів – це не лише площа Ринок, Оперний театр і затишні кав’ярні в центрі. Місто приховує чимало цікавих місць, які часто залишаються поза увагою туристів та навіть місцевих жителів.

 
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За старовинними фасадами можна знайти розкішні вілли, незвичайні інтер’єри, історичні бібліотеки та маловідомі оглядові майданчики. В інстаграм-дописі Guide Lviv розповіли про місця, які не завжди потрапляють до стандартних туристичних маршрутів.

Які локації у Львові варто побачити?

Львівський музичний коледж – ця будівля має цікаву архітектуру. Тут є концертні зали з декоративним оздобленням, де відбуваються виступи студентів та різні музичні заходи.

Наукова бібліотека імені Івана Франка – особливої уваги тут заслуговує читальний зал із розписами та величною атмосферою старовинної бібліотеки.

Інтер’єр колишнього Празького банку – будівля була зведена на початку XX століття для філії Празького кредитного банку. Всередині тут збереглися автентичні деталі: вітражі, паркет, світильники, старовинні меблі та сейфи.

Вілла "Айва" старовинна будівля після років занепаду знову отримала шанс на нове життя. Історія вілли стає прикладом того, як можна повертати до міського простору архітектурну спадщину.

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Національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника – головний корпус бібліотеки розташований у колишній будівлі Оссолінеуму. Архітектура споруди поєднує класицистичні риси з елементами давнього монастирського комплексу.

Вілла "Ломниця" – ця вілла захована від міської забудови й нагадує казковий замок з червоної цегли. Її особливістю є вежа, старовинні сходи, а також автентичні вікна та двері.

Під’їзд "Будинку з химерами" особливістю локації є оздоблення під’їзду, яке точно здивує поціновувачів старовинної львівської архітектури.

Синагога Цорі Гілод – вона вирізняється сецесійним декором та великими вікнами. Усередині збереглися унікальні настінні розписи 1930-х років із зображенням тварин, птахів, музичних інструментів тощо.

Оглядовий майданчик церкви Ольги та Єлизавети – звідси відкривається один з найцікавіших ракурсів Львова. З оглядового майданчика можна побачити залізничний район, панораму міських кварталів та історичної забудови.

Дім Франка у цьому будинку письменник жив разом з родиною з 1902 року й до кінця життя. Сьогодні тут працює музей, де можна побачити особисті речі письменника та предмети побуту його родини.

Вілла "Юлієтка" – цю будівлю спроектував відомий львівський архітектор Юліан Захаревич. Будинок нагадує казковий замок завдяки асиметричній архітектурі, вежам, червоній цеглі та вікнам різної форми.

Музей "Територія терору" це місце допомагає дізнатися про трагічні сторінки історії Львова під час нацистського та радянського тоталітарних режимів. Музей розташований на території колишнього єврейського гетто та пересильної тюрми. Тут відтворили бараки, сторожові вежі й огорожу з колючого дроту.

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