12 локацій Львова, де ви ще точно не були: незвичайні місця, які варто побачити

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За старовинними фасадами можна знайти розкішні вілли, незвичайні інтер’єри, історичні бібліотеки та маловідомі оглядові майданчики. В інстаграм-дописі Guide Lviv розповіли про місця, які не завжди потрапляють до стандартних туристичних маршрутів.

Які локації у Львові варто побачити?

Львівський музичний коледж – ця будівля має цікаву архітектуру. Тут є концертні зали з декоративним оздобленням, де відбуваються виступи студентів та різні музичні заходи.

Наукова бібліотека імені Івана Франка – особливої уваги тут заслуговує читальний зал із розписами та величною атмосферою старовинної бібліотеки.

Інтер’єр колишнього Празького банку – будівля була зведена на початку XX століття для філії Празького кредитного банку. Всередині тут збереглися автентичні деталі: вітражі, паркет, світильники, старовинні меблі та сейфи.

Вілла "Айва" – старовинна будівля після років занепаду знову отримала шанс на нове життя. Історія вілли стає прикладом того, як можна повертати до міського простору архітектурну спадщину.

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Національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника – головний корпус бібліотеки розташований у колишній будівлі Оссолінеуму. Архітектура споруди поєднує класицистичні риси з елементами давнього монастирського комплексу.

Вілла "Ломниця" – ця вілла захована від міської забудови й нагадує казковий замок з червоної цегли. Її особливістю є вежа, старовинні сходи, а також автентичні вікна та двері.

Під’їзд "Будинку з химерами" – особливістю локації є оздоблення під’їзду, яке точно здивує поціновувачів старовинної львівської архітектури.

Синагога Цорі Гілод – вона вирізняється сецесійним декором та великими вікнами. Усередині збереглися унікальні настінні розписи 1930-х років із зображенням тварин, птахів, музичних інструментів тощо.

Оглядовий майданчик церкви Ольги та Єлизавети – звідси відкривається один з найцікавіших ракурсів Львова. З оглядового майданчика можна побачити залізничний район, панораму міських кварталів та історичної забудови.

Дім Франка – у цьому будинку письменник жив разом з родиною з 1902 року й до кінця життя. Сьогодні тут працює музей, де можна побачити особисті речі письменника та предмети побуту його родини.

Вілла "Юлієтка" – цю будівлю спроектував відомий львівський архітектор Юліан Захаревич. Будинок нагадує казковий замок завдяки асиметричній архітектурі, вежам, червоній цеглі та вікнам різної форми.

Музей "Територія терору" – це місце допомагає дізнатися про трагічні сторінки історії Львова під час нацистського та радянського тоталітарних режимів. Музей розташований на території колишнього єврейського гетто та пересильної тюрми. Тут відтворили бараки, сторожові вежі й огорожу з колючого дроту.