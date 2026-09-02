Сотрудники кейтеринговых компаний и ресторанов в окрестностях озера Гарда рассказали, что порой получают весьма необычные просьбы, пишет Kertvar.

Что необычного заказывают туристы?

Капучино к пицце

Туристы без проблем могут заказать к пицце чашечку капучино или латте, однако самих итальянцев такое сочетание очень удивляет. Дело в том, что в Италии не принято пить молочный кофе после обеда, поэтому выбор европейцев им непонятен.

Добавление пармезана в пасту

Итальянцев также удивляет привычка туристов добавлять пармезан практически к любой пасте. В Италии сыр не добавляют в пасту с рыбой и морепродуктами, а когда туристы посыпают спагетти с моллюсками тертым пармезаном – это удивляет местных.

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Кроме того, удивленные взгляды получат еще и те туристы, которые попросят официанта о кетчупе.

Сливки в карбонаре

Итальянцы готовят карбонару без сливок. Классическая римская версия этого блюда состоит из пасты, яиц, гуанчале, пекорино романо и черного перца. Сливки в традиционную карбонару добавлять не нужно.



Карбонару в Италии готовят без сливок / Фото Pexels

Однако за пределами Италии готовят варианты со сливками, поэтому иностранные туристы просят приготовить именно такую версию.

Владелец ресторана на озере Гарда отказывается добавлять сливки в свою карбонару. По его словам, гостям следует уважать итальянскую гастрономическую культуру.

Еда для итальянцев имеет особое значение. Многие традиционные блюда формировались на протяжении веков, а их рецепты предусматривают конкретные способы приготовления и сочетания продуктов. Поэтому для части местных поваров это не просто набор ингредиентов, а часть культурного наследия.