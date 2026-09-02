Працівники кейтерингових компаній та ресторанів поблизу озера Гарда розповіли, що часом отримують дуже специфічні прохання, пише Kertvar.

Що незвичного замовляють туристи?

Капучино до піци

Туристи без проблем можуть замовити до піци чашечку капучино чи лате, однак самих італійців таке поєднання дуже дивує. Річ у тому, що в Італії не заведено пити молочну каву після обіду, тому вибір європейців їм незрозумілий.

Додавання пармезану до пасти

Італійців також дивує звичка туристів додавати пармезан практично до будь-якої пасти. В Італії сир не додають до пасти з рибою та морепродуктами, а коли туристи посипають спагеті з молюсками тертим пармезаном – місцевих це дивує.

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Крім того, здивовані погляди отримають ще й ті туристи, які попросять офіціанта про кетчуп.

Вершки в карбонарі

Італійці готують карбонару без вершків. Класична римська версія цієї страви складається з пасти, яєць, гуанчале, пекоріно романо та чорного перцю. Вершки до традиційної карбонари додавати не потрібно.



Карбонару в Італії готують без вершків / Фото Pexels

Однак за межами Італії готують вершкові варіанти, тому іноземні туристи просять приготувати саме таку версію.

Власник ресторану на озері Гарда відмовляється додавати вершки до своєї карбонари. За його словами, гостям варто поважати італійську гастрономічну культуру.

Їжа для італійців має особливе значення. Багато традиційних страв формувалися протягом століть, а їхні рецепти передбачають конкретні способи приготування та поєднання продуктів. Тому для частини місцевих кухарів – це не просто набір інгредієнтів, а частина культурної спадщини.