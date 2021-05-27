Их отметили сразу в двух номинациях "Авиакомпания с лучшим первым классом" и "Авиакомпания с лучшим эконом-классом". Премия посвящена деловым путешествиям. Номинантами являются авиакомпании, аэропорты, гостиницы и программы лояльности.

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В прошлом году Emirates ввела бесконтактную регистрацию на свои рейсы и оцифровала весь путь пассажиров от регистрации до выхода на посадку.

В апреле 2021 Emirates начала тестировать паспорта вакцинации от IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта – 24 канал) и до конца мая распространит эту практику на все рейсы.

Emirates первая в мире застраховала всех своих пассажиров от коронавируса. Также страхование учитывает личные несчастные случаи во время путешествия, от зимних видов спорта, потерю личных вещей и перебои в поездках за неожиданного закрытия воздушного пространства.

Салоны первого класса компании определили самыми роскошными в мире – у них есть полностью закрытые кабины на борту Boeing 777-300ER Gamechanger, обновились индивидуальные люксы на флагманском A380.

Авиакомпания отреагировала на победу в социальных сетях.

Эти признания пришли в самое сложное время в нашей истории. Мы будем продолжать стремиться обеспечить наших клиентов лучшим и безопасным опытом на борту, чтобы заслужить их доверие сейчас и после пандемии,

– заявили в авиакомпании.