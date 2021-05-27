Їх відзначили одразу в двох номінаціях "Авіакомпанія з найкращим першим класом" і "Авіакомпанія з кращим економкласом". Премія присвячена діловим подорожам. Номінантами є авіакомпанії, аеропорти, готелі та програми лояльності.

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Минулого року Emirates ввела безконтактну реєстрацію на свої рейси й оцифрувала весь шлях пасажирів від реєстрації до виходу на посадку.

У квітні 2021 року Emirates почала тестувати паспорта вакцинації від IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту – 24 канал) і до кінця травня поширить цю практику на всі рейси.

Emirates перша у світі застрахувала всіх своїх пасажирів від коронавірусу. Також страхування враховує особисті нещасні випадки під час подорожі, від зимових видів спорту, втрату особистих речей та перебої в поїздках через несподіване закриття повітряного простору.

Салони першого класу компанії визначили найрозкішнішими у світі – у них є повністю закриті кабіни на борту Boeing 777-300ER Gamechanger, оновилися індивідуальні люкси на флагманському A380.

Авіакомпанія відреагувала на перемогу у соціальних мережах.

Ці визнання прийшли в найскладніший час в нашій історії. Ми будемо продовжувати прагнути забезпечити наших клієнтів кращим та безпечнішим досвідом на борту, щоб заслужити їхню довіру зараз і після пандемії,

– заявили в авіакомпанії.