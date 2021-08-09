Без тестов, вакцинации и карантина: Венгрия сняла ограничения для автопутешественников

Правительство Венгрии упростило условия въезда для Украинской. С 7 августа путешественники, которые будут пересекать границу на наземных пунктах пропуска, больше не обязаны предоставлять документы о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

Также в Венгрии не придется проходить карантин. Поэтому для пересечения границы будет достаточно биометрического паспорта, денег для личных расходов и туристического страхования.

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Пересечение границы с Венгрией: условия

Въезжать в Венгрию машиной или автобусом теперь можно без карантина и обязательной самоизоляции.

В случае авиасообщение, необходимо будет предоставить результат ПЦР-тестирования, сделанный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Этого достаточно, чтобы доказать, что путешественник не болен.

От тестирования освобождаются:

лица, получившие полный курс вакцинации;

дети до 18 лет, путешествующих с привитыми взрослыми.

Если же Венгрия является транзитной точкой путешествия, работники пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения. В частности, визу, бронирование гостиниц и результаты тестирования.

К слову, недавно Ryanair запустил новые рейсы из Львова. В том числе в Бухарест. Всего в Венгрию можно добраться 2 лоукостерами из 5 городов Украины.