Також в Угорщини не доведеться проходити карантин. Тому для перетину кордону буде достатньо біометричного паспорта, грошей для особистих витрат та туристичного страхування.

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Перетин кордону з Угорщиною: умови

В’їжджати до Угорщини машиною або автобусом тепер можна без карантинних обмежень та обов'язкової самоізоляції.

У разі авіасполучення, необхідно буде надати результати ПЛР-тестування, зроблений не раніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Цього достатньо, аби довести, що мандрівник не хворий.

Від тестування звільняються:

особи, які отримали повний курс вакцинації;

діти до 18 років, які подорожують зі щепленими дорослими.

Якщо ж Угорщина є транзитною точкою подорожі, працівники прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення. Зокрема, візу, бронювання готелів та результати тестування.

До слова, нещодавно Ryanair запустив нові рейси зі Львова. Зокрема й до Бухаресту. Загалом до Угорщини можна дістатися 2 лоукостерами з 5 міст України.