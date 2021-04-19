Каменских решила выйти за пределы своей музыкальной карьеры. Поэтому главной целью поездки стало реалити-шоу "Девочки рулят".

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В своем Инстаграме исполнительница анонсирует выход каждой серии, наполненных приключениями, трудностями, откровениями, а также искренними эмоциями и переживаниями. Первые три серии реалити уже опубликованы на ее официальном YouTube-канале. Зрители имеют возможность наблюдать за путешествием со всеми деталями. В частности, в первом выпуске девушка показала, как представила сюрприз своим родным, реакцию мужа Потапа и подготовку к поездке.

NK в Мексике

Несмотря на пандемию коронавируса Настя Каменских решилась отправиться за границу, а именно в доколумбовой город цивилизации майя, который служил портом для города Коба на восточном побережье Юкатана – Тулум.

Знаменитость путешествует с мамой Лидой Петровной и лучшей подругой Анной Андрийчук. По ее словам, каждая из них требует полного ретрита и поиска нового баланса. Ведь в этом году девушек постигло немало тяжелых событий и переживаний, которые забрали много энергии.

Интересные детали путешествия

Во время отдыха в Тулуме, Настя решила попробовать на себе Тамаскале, что в переводе "дом горячих камней" – это древний ритуал племен майя.

Я очень давно мечтала попасть на этот ритуал. Он считается очисткой путем прохождения своих страхов и злости. Также ритуал помогает вернуться к истокам – своему "Я", – рассказывает певица.

Шаман проводит вас через ритуал, обращаясь к энергии духов всех сторон света. По факту, он вводит в транс. Церемония сопровождается пением и ударами в бубен.

Девушки пели и кричали вместе с ним, ведь только так можно выбросить все страхи. Ритуал был очень эмоциональным – они плакали и едва не впадали в истерику, но по окончании освободились от своих страхов и наполнились свободой.

Куда бы я ни путешествовала, мне очень хочется оставить свои страхи и почувствовать покой, потому что это тревожит меня и не позволяет спокойно жить, – отметила NK на мексиканском языке.

Она очень надеется, что это перерождение поможет ей.

Кроме того, Настя Каменских ежедневно делится в своем Instagram-аккаунте деталями отдыха и радует подписчиков солнечными фотографиями.