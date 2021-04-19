Каменських вирішила вийти за межі своєї музичної кар'єри. Тому головною метою поїздки стало реаліті-шоу "Девочки рулят".

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У своєму Інстаграмі виконавиця анонсує вихід кожної серії, наповнених пригодами, труднощами, одкровеннями, а також щирими емоціями й переживаннями. Перші три серії реаліті вже опубліковані на її офіційному YouTube-каналі. Глядачі мають можливість спостерігати за мандрівкою з усіма деталями. Зокрема, у першому випуску дівчина показала, як презентувала сюрприз своїм рідним, реакцію чоловіка Потапа та підготовку до поїздки.

NK в Мексиці

Попри пандемію коронавірусу Настя Каменських наважилася вирушити за кордон, а саме в доколумбове місто цивілізації майя, яке служило портом для міста Коба на східному узбережжі Юкатану – Тулум.

Знаменитість подорожує з мамою Лідією Петрівною і найкращою подругою Анною Андрійчук. За її словами, кожна з них потребує цілковитого ретриту та пошуку нового балансу. Адже цьогоріч дівчат спіткало чимало важких подій і переживань, які забрали багато енергії.

Цікаві деталі мандрівки

Під час відпочинку в Тулумі, Настя вирішила спробувати на собі Тамаскале, що в перекладі "дім гарячих каменів" – це древній ритуал племен майа.

Я дуже давно мріяла потрапити на цей ритуал. Він вважається очищенням, шляхом проходження своїх страхів та злості. Також ритуал допомагає повернутися до витоків – свого "Я", – розповідає співачка.

Шаман проводить вас через ритуал, звертаючись до енергії духів всіх сторін світу. По факту, він вводить в транс. Церемонія супроводжується співом та ударами в бубон.

Дівчата співали та кричали разом з ним, адже тільки так можна викинути всі страхи. Ритуал був надзвичайно емоційним – вони плакали та ледь не впадали в істерику, але по закінченню звільнилися від своїх страхів та наповнилися свободою.

Куди б я не подорожувала, мені дуже хочеться залишити свої страхи й відчути спокій, бо це тривожить мене й не дозволяє спокійно жити, – зазначила NK мексиканською мовою.

Вона дуже сподівається, що це переродження допоможе їй.

Крім того, Настя Каменських щодня ділиться у своєму Instagram-акаунті деталями відпочинку й тішить підписників сонячними світлинами.