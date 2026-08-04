Кажется, что коровы – одни из самых миролюбивых домашних животных. Однако летом, когда стада пасутся вблизи популярных туристических маршрутов, ситуация может быть совсем иной. Специалисты объясняют, что при определенных обстоятельствах скот способен вести себя агрессивно, особенно если рядом находятся собаки или телята.

Почему коровы стали чаще нападать на туристов?

Как сообщает Сzechia, в Австрии все чаще поступают сообщения об опасных ситуациях с участием коров, пасущихся недалеко от горных троп. Одной из главных причин агрессивного поведения животных эксперты называют присутствие собак. Во время походов многие туристы берут с собой домашних питомцев. Однако лающая или бегающая без поводка собака может вызвать защитную реакцию стада.

Коровы воспринимают ее как потенциальную угрозу и начинают вести себя агрессивно. Один из таких случаев произошел в горной местности Постальм недалеко от Зальцбурга. Туристка Доминика Микешова рассказала, что несколько коров начали преследовать ее во время прогулки. По ее словам, причиной могла стать маленькая собака, которая была с ней.

В итоге подруге пришлось взять собаку на руки и быстро уйти, а я пыталась отвлечь коров,

– рассказала женщина.

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Насколько опасными могут быть такие встречи?

Не все инциденты заканчиваются без последствий. В конце июня в итальянском Антгольце, недалеко от границы с Австрией, корова напала на группу туристов вместе с гидом. В результате трое человек попали в больницу. Статистика также свидетельствует, что подобные случаи не единичны.

За последние 20 лет в австрийских Альпах зарегистрировали 208 инцидентов с участием коров. Из них 75 случаев были связаны с непосредственными атаками или толчками людей. В то же время специалисты отмечают, что часть таких ситуаций вообще не попадает в официальную статистику.

Самый трагический случай произошел в мае этого года в австрийском Тироле. Там стадо коров напало на супружескую пару, которая прогуливалась по горной тропе вместе с собакой. В результате нападения 67-летняя женщина погибла, а ее муж получил тяжелые травмы. Эксперт Австрийского куриториума по безопасности в Альпах Кристина Шванн подчеркивает, что в большинстве таких ситуаций речь не идет о чьей-то вине. Часто опасные инциденты происходят из-за стечения неблагоприятных обстоятельств.

Как вести себя, чтобы не спровоцировать нападение коров?

Специалисты объясняют, что коровы могут быть особенно агрессивными, когда рядом находятся телята. В этот период они активно защищают потомство. Кроме того, запах собаки животные могут инстинктивно ассоциировать с волками, которых воспринимают как хищников.

Туристам рекомендуют внимательно следить за поведением стада. Если коровы начинают громко мычать, опускают голову или бьют копытом по земле, это может свидетельствовать о стрессе и готовности к атаке. В таком случае следует как можно быстрее покинуть пастбище.

Если же в поход отправляются вместе с собакой, ее советуют постоянно держать на коротком поводке. А в случае непосредственной угрозы нападения специалисты рекомендуют отпустить животное. Обычно собака способна быстро убежать, тогда как у человека будет больше шансов избежать преследования стадом.