Здається, що корови одні з найбільш миролюбних свійських тварин. Проте влітку, коли стада випасаються поблизу популярних туристичних маршрутів, ситуація може бути зовсім іншою. Фахівці пояснюють, що за певних обставин худоба здатна поводитися агресивно, особливо якщо поруч є собаки або телята.

Чому корови почали частіше нападати на туристів?

Як повідомляє Сzechia, в Австрії дедалі частіше повідомляють про небезпечні ситуації за участю корів, які випасаються неподалік гірських стежок. Однією з головних причин агресивної поведінки тварин експерти називають присутність собак. Під час походів багато туристів беруть домашніх улюбленців із собою. Однак собака, яка гавкає або бігає без повідка, може викликати захисну реакцію стада.

Корови сприймають її як потенційну загрозу і починають поводитися агресивно. Один із таких випадків стався на гірській місцевості Постальм поблизу Зальцбурга. Туристка Домініка Мікешова розповіла, що кілька корів почали переслідувати її під час прогулянки. За її словами, причиною міг стати маленький собака, який був із нею.

Зрештою подрузі довелося взяти собаку на руки і швидко піти, а я намагалася відволікти корів,

– розповіла жінка.

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Наскільки небезпечними можуть бути такі зустрічі?

Не всі інциденти завершуються без наслідків. Наприкінці червня в італійському Антгольці, неподалік кордону з Австрією, корова напала на групу туристів разом із гідом. У результаті 3 людей потрапили до лікарні. Статистика також свідчить, що подібні випадки не є поодинокими.

За останні 20 років в австрійських Альпах зареєстрували 208 інцидентів за участю корів. Із них 75 випадків були пов'язані з безпосередніми атаками або штовханням людей. Водночас фахівці зазначають, що частина таких ситуацій взагалі не потрапляє до офіційної статистики.

Найбільш трагічний випадок стався у травні цього року в австрійському Тіролі. Там стадо корів напало на подружжя, яке прогулювалося гірською стежкою разом із собакою. Унаслідок нападу 67-річна жінка загинула, а її чоловік дістав тяжкі травми. Експертка Австрійського куріторіуму з безпеки в Альпах Крістіна Шванн наголошує, що в більшості таких ситуацій не йдеться про чиюсь провину. Часто небезпечні інциденти стаються через збіг несприятливих обставин.

Як поводитися, щоб не спровокувати напад корів?

Фахівці пояснюють, що особливо агресивними корови можуть бути тоді, коли поряд перебувають телята. У цей період вони активно захищають потомство. Крім того, запах собаки тварини можуть інстинктивно пов'язувати з вовками, яких сприймають як хижаків.

Туристам рекомендують уважно стежити за поведінкою стада. Якщо корови починають голосно мукати, опускають голову або гребуть землю копитом, це може свідчити про стрес і готовність до атаки. У такому разі варто якнайшвидше залишити пасовище.

Якщо ж у похід вирушають разом із собакою, її радять постійно тримати на короткому повідку. А в разі безпосередньої загрози нападу фахівці рекомендують відпустити тварину. Зазвичай собака здатен швидко втекти, тоді як людина матиме більше шансів уникнути переслідування стада.