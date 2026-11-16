Зима – прекрасное время для путешествий: кто-то мечтает о рождественских ярмарках, другие планируют сбежать от холодов в теплые страны. Однако даже короткий отпуск может обойтись недешево. Период "Черной пятницы" и предновогодних распродаж может стать хорошей возможностью сэкономить, но важно знать, где искать предложения и как не попасться на маркетинговые уловки.

В конце ноября авиакомпании и туристические платформы привлекают внимание путешественников акциями в преддверии Черной пятницы. А перед новогодними праздниками появляются дополнительные предложения и распродажи. Однако громкие объявления не всегда гарантируют самую выгодную цену. Чтобы не переплачивать, стоит сравнивать предложения, быть гибкими с датами и учитывать все дополнительные расходы. 24 Канал расскажет, как искать дешевые авиабилеты на зиму и на чем можно сэкономить.

Как выгодно бронировать авиабилеты?

Не ждите последнего момента

Одна из самых распространенных ошибок путешественников – надеяться, что ближе к дате вылета авиакомпания будет продавать билеты дешевле. Иногда такое действительно случается, но рассчитывать на это не стоит. Когда спрос высок, бюджетные тарифы раскупают в первую очередь, а остальные билеты постепенно дорожают.

Особенно это касается периода зимних праздников. На Рождество, Новый год и школьные каникулы спрос на популярные направления растет, поэтому с поиском билетов лучше не медлить. Для путешествий по Европе более выгодные цены часто появляются примерно за несколько месяцев до вылета.

Воспользуйтесь распродажами к Черной пятнице

Конец ноября – один из периодов, когда стоит особенно внимательно следить за предложениями авиакомпаний. В 2026 году Черная пятница приходится на 27 ноября, но акции могут начинаться раньше и длиться в течение нескольких дней после этой даты.

Чтобы не пропустить интересные предложения, подпишитесь на рассылки авиакомпаний, следите за их страницами в социальных сетях и проверяйте разделы со специальными предложениями на официальных сайтах.

Важно учитывать, что скидки распространяются не на все направления и даты. Иногда акционная цена действует только на ограниченное количество мест или предполагает путешествие в определенный период. Лучшее решение – заранее определить несколько желаемых направлений и записать обычную стоимость билетов на них.

Сравнивайте цены на разные даты

Даже сдвиг даты поездки на один – два дня может существенно повлиять на стоимость перелета. Например, билеты на пятницу или воскресенье часто пользуются большим спросом, чем на середину недели. Поэтому не ограничивайтесь поиском на конкретную дату.

Отдельно стоит проверять стоимость билетов в обе стороны и двух билетов в одну сторону. Иногда комбинация разных авиакомпаний оказывается дешевле, чем перелет туда и обратно одним перевозчиком.

Включите уведомления об изменении цен

Если вы уже определились с направлением, но не спешите покупать билеты, воспользуйтесь функцией отслеживания стоимости. Например, в Google Flights можно выбрать нужный маршрут и даты, а затем включить уведомления об изменении цены. Подобная функция есть и в Skyscanner: сервис будет сообщать, если стоимость перелета изменится.

Это особенно полезно перед "Черной пятницей". Вместо того чтобы ежедневно самостоятельно проверять десятки сайтов, можно получать уведомления о колебаниях цен и быстрее реагировать на выгодные предложения.

Не бойтесь рейсов с пересадками

Прямые рейсы, как правило, удобнее, но иногда цена на перелет "кусается" Если вы не ограничены во времени, проверьте варианты с одной пересадкой. Особенно это актуально для дальних зимних путешествий в Азию, на Ближний Восток или в Америку.

Рассчитайте полную стоимость билета

Дешевый билет на лоукостер может оказаться не таким выгодным, если добавить к нему багаж, конкретное место в салоне и дополнительную ручную кладь. Если вы планируете поездку на выходные, то на дополнительных услугах можно сэкономить.

Проверяйте цену на сайте авиакомпании

Поисковики авиабилетов отлично подходят для сравнения предложений, но перед оплатой стоит зайти на официальный сайт перевозчика и проверить тот же рейс. Иногда авиакомпания предлагает более низкую цену или дополнительные условия, которых нет у сторонних посредников. Кроме того, в случае проблем с рейсом или необходимости изменить бронирование непосредственное обращение к перевозчику часто упрощает общение.

Не верьте мифу о самом дешевом дне для покупки

В сети часто можно встретить совет покупать авиабилеты во вторник или среду, якобы именно тогда авиакомпании обновляют цены. Однако универсального дня, когда билеты гарантированно стоят дешевле, нет.