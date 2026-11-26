Сюда почти не приезжают туристы: топ 13 наименее посещаемых стран мира, среди них соседка Украины
Не все страны мира могут похвастаться большим потоком туристов. Некоторые из них ежегодно принимают лишь несколько тысяч иностранцев, несмотря на необычные острова, древние города и уникальные природные достопримечательности.
О 13 наименее посещаемых странах мира рассказали в материале Euronews.
Какие страны мира посещают меньше всего туристов?
1. Тувалу
Это островное государство в Тихом океане называют самой малопосещаемой страной мира. В 2023 году сюда приехали всего 3 136 туристов. Путешественники могут отдохнуть на пляжах, заняться снорклингом и дайвингом в природоохранной зоне Фунафути. Добраться сюда можно рейсом Fiji Airways из Фиджи.
2. Экваториальная Гвинея
Ежегодно страну посещают около 6 тысяч иностранных туристов. Она привлекает вулканическими вершинами, водопадами и богатым животным миром. Например, в национальном парке Монте-Ален можно увидеть 16 видов приматов и самую большую в мире лягушку-голиафа. Добраться сюда можно из Парижа рейсами Air France или из Франкфурта с пересадкой в Лагосе.
3. Маршалловы Острова
В 2024 году страну посетили 7 312 иностранных туристов. Одной из самых известных местных достопримечательностей является атолл Бикини, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за истории ядерных испытаний. Опытные дайверы могут исследовать затонувшие корабли. Добраться сюда можно по маршруту Island Hopper из Гонолулу.
4. Туркменистан
Страна остается малопосещаемой из-за сложной визовой системы. Хотя актуальной туристической статистики она не публикует, в 2007 году количество иностранных прибытий составило всего 8 200. Среди самых известных достопримечательностей: древний город Мерв, мраморная столица Ашхабад и газовый кратер Дарваза. Добраться до Ашхабада можно прямыми рейсами из Франкфурта, Лондона, Милана и Стамбула.
5. Кирибати
Это островное государство охватывает огромную территорию Тихого океана, хотя его суша составляет всего 811 квадратных километров. В 2025 году сюда приехали 9 876 туристов. Путешественники могут заниматься дайвингом, рыбалкой и исследовать остатки времен Второй мировой войны. Попасть сюда можно с Фиджи или Маршалловых островов.
6. Ниуэ
В 2019 году остров посетили всего 10 210 туристов. Ниуэ особенно интересно для любителей астрономии: в 2020 году оно стало первой страной в мире, всю территорию которой признали международной территорией темного неба. Здесь также можно наблюдать за китами, заниматься дайвингом и отправляться в пешие походы. Единственный способ добраться сюда – это самолет из Окленда в Новой Зеландии, рейсы выполняются два раза в неделю.
7. Федеративные Штаты Микронезии
Государство состоит примерно из 600 островов, объединенных в четыре штата: Яп, Чуук, Понпеи и Косрае. В 2019 году сюда приехали около 18 тысяч туристов. Одной из самых интересных достопримечательностей является Нан-Мадол – древний город, построенный на примерно 100 искусственных островках. Добраться до страны можно по маршруту Island Hopper, который связывает острова Тихого океана.
8. Соломоновы Острова
В 2025 году страну посетили 27 329 иностранных туристов. Архипелаг насчитывает более тысячи островов и привлекает любителей природы и истории. Здесь можно увидеть подводный вулкан Кавачи, крупнейшую в мире соленую лагуну Марово и затонувшие корабли времен Второй мировой войны. Добраться сюда можно через австралийский Брисбен или Фиджи.
9. Сан-Томе и Принсипи
Это островное государство расположено у западного побережья Центральной Африки. В 2025 году оно установило рекорд, приняв 42 тысячи туристов. Среди местных достопримечательностей: старинные португальские плантации кофе и какао, тропические леса и необычные вулканические скалы. Прямые рейсы из Лиссабона на остров Сан-Томе предлагают TAP Air Portugal и STP Airways.
10. Восточный Тимор
В 2025 году страну посетили 48 927 туристов. Она обрела независимость в 2002 году и привлекает путешественников возможностями для дайвинга, горных походов и наблюдения за китами. У острова Атауро можно увидеть чрезвычайно много видов рифовых рыб. Добраться до столицы Дили можно из Куала-Лумпура, Бали, китайского Сяминя или австралийского Дарвина.
11. Тонга
Королевство состоит из более чем 170 островов. В 2025 году сюда приехали 64 183 туриста. Одной из главных причин посетить Тонгу является возможность поплавать рядом с горбатыми китами, которые ежегодно приплывают к островам Вавау для спаривания и рождения детенышей. Также туристы могут посетить национальный парк Эуа. Добраться сюда можно через Фиджи, Сидней или Окленд.
12. Палау
Страна состоит из 340 островов и известна прежде всего своим подводным миром. В 2025 году ее посетили 65 558 туристов. Среди самых популярных мест для дайвинга – лагуна Южных скалистых островов, где обитают сотни видов морских организмов, а также риф Блу-Корнер. Интересно, что по прибытии туристы подписывают специальное обязательство бережно относиться к природе островов. Добраться сюда можно из Манилы, Токио, Гонконга и других азиатских городов.
13. Молдова
Одну из наименее посещаемых стран мира можно найти совсем рядом с Украиной. В 2024 году Молдову посетили 67 631 турист, что на 55% больше, чем годом ранее. Больше всего путешественников привлекают местные винодельни: всего в стране их более 200. Среди самых известных – Крикова с подземными винными погребами длиной около 120 километров и Милештий Мич, где хранится самая большая коллекция вин в мире.
Почему эти страны остаются малопосещаемыми?
Причины разные: одни государства расположены вдали от основных туристических маршрутов, другие имеют ограниченное авиасообщение или сложные правила въезда. Например, для поездки в Туркменистан необходимо организовывать поездку через туристическое агентство, а на Ниуэ можно добраться только из Новой Зеландии.