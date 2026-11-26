О 13 наименее посещаемых странах мира рассказали в материале Euronews.

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Какие страны мира посещают меньше всего туристов?

1. Тувалу

Это островное государство в Тихом океане называют самой малопосещаемой страной мира. В 2023 году сюда приехали всего 3 136 туристов. Путешественники могут отдохнуть на пляжах, заняться снорклингом и дайвингом в природоохранной зоне Фунафути. Добраться сюда можно рейсом Fiji Airways из Фиджи.

2. Экваториальная Гвинея

Ежегодно страну посещают около 6 тысяч иностранных туристов. Она привлекает вулканическими вершинами, водопадами и богатым животным миром. Например, в национальном парке Монте-Ален можно увидеть 16 видов приматов и самую большую в мире лягушку-голиафа. Добраться сюда можно из Парижа рейсами Air France или из Франкфурта с пересадкой в Лагосе.

3. Маршалловы Острова

В 2024 году страну посетили 7 312 иностранных туристов. Одной из самых известных местных достопримечательностей является атолл Бикини, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за истории ядерных испытаний. Опытные дайверы могут исследовать затонувшие корабли. Добраться сюда можно по маршруту Island Hopper из Гонолулу.

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4. Туркменистан

Страна остается малопосещаемой из-за сложной визовой системы. Хотя актуальной туристической статистики она не публикует, в 2007 году количество иностранных прибытий составило всего 8 200. Среди самых известных достопримечательностей: древний город Мерв, мраморная столица Ашхабад и газовый кратер Дарваза. Добраться до Ашхабада можно прямыми рейсами из Франкфурта, Лондона, Милана и Стамбула.

5. Кирибати

Это островное государство охватывает огромную территорию Тихого океана, хотя его суша составляет всего 811 квадратных километров. В 2025 году сюда приехали 9 876 туристов. Путешественники могут заниматься дайвингом, рыбалкой и исследовать остатки времен Второй мировой войны. Попасть сюда можно с Фиджи или Маршалловых островов.

6. Ниуэ

В 2019 году остров посетили всего 10 210 туристов. Ниуэ особенно интересно для любителей астрономии: в 2020 году оно стало первой страной в мире, всю территорию которой признали международной территорией темного неба. Здесь также можно наблюдать за китами, заниматься дайвингом и отправляться в пешие походы. Единственный способ добраться сюда – это самолет из Окленда в Новой Зеландии, рейсы выполняются два раза в неделю.

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7. Федеративные Штаты Микронезии

Государство состоит примерно из 600 островов, объединенных в четыре штата: Яп, Чуук, Понпеи и Косрае. В 2019 году сюда приехали около 18 тысяч туристов. Одной из самых интересных достопримечательностей является Нан-Мадол – древний город, построенный на примерно 100 искусственных островках. Добраться до страны можно по маршруту Island Hopper, который связывает острова Тихого океана.

8. Соломоновы Острова

В 2025 году страну посетили 27 329 иностранных туристов. Архипелаг насчитывает более тысячи островов и привлекает любителей природы и истории. Здесь можно увидеть подводный вулкан Кавачи, крупнейшую в мире соленую лагуну Марово и затонувшие корабли времен Второй мировой войны. Добраться сюда можно через австралийский Брисбен или Фиджи.

9. Сан-Томе и Принсипи

Это островное государство расположено у западного побережья Центральной Африки. В 2025 году оно установило рекорд, приняв 42 тысячи туристов. Среди местных достопримечательностей: старинные португальские плантации кофе и какао, тропические леса и необычные вулканические скалы. Прямые рейсы из Лиссабона на остров Сан-Томе предлагают TAP Air Portugal и STP Airways.

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10. Восточный Тимор

В 2025 году страну посетили 48 927 туристов. Она обрела независимость в 2002 году и привлекает путешественников возможностями для дайвинга, горных походов и наблюдения за китами. У острова Атауро можно увидеть чрезвычайно много видов рифовых рыб. Добраться до столицы Дили можно из Куала-Лумпура, Бали, китайского Сяминя или австралийского Дарвина.

11. Тонга

Королевство состоит из более чем 170 островов. В 2025 году сюда приехали 64 183 туриста. Одной из главных причин посетить Тонгу является возможность поплавать рядом с горбатыми китами, которые ежегодно приплывают к островам Вавау для спаривания и рождения детенышей. Также туристы могут посетить национальный парк Эуа. Добраться сюда можно через Фиджи, Сидней или Окленд.

12. Палау

Страна состоит из 340 островов и известна прежде всего своим подводным миром. В 2025 году ее посетили 65 558 туристов. Среди самых популярных мест для дайвинга – лагуна Южных скалистых островов, где обитают сотни видов морских организмов, а также риф Блу-Корнер. Интересно, что по прибытии туристы подписывают специальное обязательство бережно относиться к природе островов. Добраться сюда можно из Манилы, Токио, Гонконга и других азиатских городов.

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13. Молдова

Одну из наименее посещаемых стран мира можно найти совсем рядом с Украиной. В 2024 году Молдову посетили 67 631 турист, что на 55% больше, чем годом ранее. Больше всего путешественников привлекают местные винодельни: всего в стране их более 200. Среди самых известных – Крикова с подземными винными погребами длиной около 120 километров и Милештий Мич, где хранится самая большая коллекция вин в мире.

Почему эти страны остаются малопосещаемыми?

Причины разные: одни государства расположены вдали от основных туристических маршрутов, другие имеют ограниченное авиасообщение или сложные правила въезда. Например, для поездки в Туркменистан необходимо организовывать поездку через туристическое агентство, а на Ниуэ можно добраться только из Новой Зеландии.