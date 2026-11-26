Про 13 найменш відвідуваних країн світу розповіли у матеріалі Euronews.

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Які країни світу відвідує найменше туристів?

1. Тувалу

Цю острівну державу в Тихому океані називають найменш відвідуваною країною світу. У 2023 році сюди приїхали лише 3 136 туристів. Мандрівники можуть відпочити на пляжах, зайнятися снорклінгом і дайвінгом у природоохоронній зоні Фунафуті. Дістатися сюди можна рейсом Fiji Airways із Фіджі.

2. Екваторіальна Гвінея

Щороку країну відвідують близько 6 тисяч іноземних туристів. Вона приваблює вулканічними вершинами, водоспадами та багатим тваринним світом. Наприклад, у національному парку Монте-Ален можна побачити 16 видів приматів і найбільшу у світі жабу-голіафа. Долетіти сюди можна з Парижа рейсами Air France або з Франкфурта з пересадкою в Лагосі.

3. Маршаллові Острови

У 2024 році державу відвідали 7 312 іноземних туристів. Однією з найвідоміших місцевих локацій є атол Бікіні, внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО через історію ядерних випробувань. Досвідчені дайвери можуть досліджувати затонулі корабл. Дістатися сюди можна маршрутом Island Hopper із Гонолулу.

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4. Туркменістан

Країна залишається маловідвідуваною через складну візову систему. Хоча актуальної туристичної статистики вона не публікує, у 2007 році кількість іноземних прибуттів становила лише 8 200. Серед найвідоміших пам'яток: стародавнє місто Мерв, мармурова столиця Ашгабат і газовий кратер Дарваза. Дістатися до Ашгабата можна прямими рейсами з Франкфурта, Лондона, Мілана та Стамбула.

5. Кірибаті

Ця острівна держава охоплює величезну територію Тихого океану, хоча її суходіл становить лише 811 квадратних кілометрів. У 2025 році сюди приїхали 9 876 туристів. Мандрівники можуть займатися дайвінгом, риболовлею та досліджувати залишки часів Другої світової війни. Потрапити сюди можна з Фіджі або Маршаллових Островів.

6. Ніуе

У 2019 році острів відвідали лише 10 210 туристів. Ніуе особливо цікаве для любителів астрономії: у 2020 році воно стало першою країною у світі, всю територію якої визнали міжнародною територією темного неба. Тут також можна спостерігати за китами, займатися дайвінгом і вирушати в піші походи. Єдиний спосіб дістатися сюди – це літак з Окленда в Новій Зеландії, рейси виконують двічі на тиждень.

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7. Федеративні Штати Мікронезії

Держава складається приблизно з 600 островів, об'єднаних у чотири штати: Яп, Чуук, Понпеї та Косрае. У 2019 році сюди приїхали близько 18 тисяч туристів. Однією з найцікавіших пам'яток є Нан-Мадол – стародавнє місто, збудоване на приблизно 100 штучних острівцях. Дістатися до країни можна маршрутом Island Hopper, який сполучає острови Тихого океану.

8. Соломонові Острови

У 2025 році країну відвідали 27 329 іноземних туристів. Архіпелаг налічує понад тисячу островів і приваблює любителів природи та історії. Тут можна побачити підводний вулкан Кавачі, найбільшу у світі солону лагуну Марово та затонулі кораблі часів Другої світової війни. Дістатися сюди можна через австралійський Брісбен або Фіджі.

9. Сан-Томе і Принсіпі

Ця острівна держава розташована біля західного узбережжя Центральної Африки. У 2025 році вона встановила рекорд, прийнявши 42 тисячі туристів. Серед місцевих цікавинок: старовинні португальські плантації кави та какао, тропічні ліси й незвичайні вулканічні скелі. Прямі рейси з Лісабона до острова Сан-Томе пропонують TAP Air Portugal і STP Airways.

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10. Східний Тимор

У 2025 році країну відвідали 48 927 туристів. Вона стала незалежною державою у 2002 році та приваблює мандрівників можливостями для дайвінгу, походів у гори й спостереження за китами. Біля острова Атауро можна побачити надзвичайно багато видів рифових риб. Дістатися до столиці Ділі можна з Куала-Лумпура, Балі, китайського Сяминя або австралійського Дарвіна.

11. Тонга

Королівство складається з понад 170 островів. У 2025 році сюди приїхали 64 183 туристи. Однією з головних причин відвідати Тонгу є можливість поплавати поруч із горбатими китами, які щороку припливають до островів Вавау для спаровування та народження дитинчат. Також туристи можуть відвідати національний парк Еуа. Дістатися сюди можна через Фіджі, Сідней або Окленд.

12. Палау

Країна складається з 340 островів і відома насамперед своїм підводним світом. У 2025 році її відвідали 65 558 туристів. Серед найпопулярніших місць для дайвінгу – цеьлагуна Південних скелястих островів, де мешкають сотні видів морських організмів, а також риф Блу-Корнер. Цікаво, що після прибуття туристи підписують спеціальну обіцянку берегти природу островів. Долетіти сюди можна з Маніли, Токіо, Гонконгу та інших азійських міст.

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13. Молдова

Одну з найменш відвідуваних країн світу можна знайти зовсім поруч із Україною. У 2024 році Молдову відвідали 67 631 турист, що на 55% більше, ніж роком раніше. Найбільше мандрівників приваблюють місцеві виноробні: загалом у країні їх понад 200. Серед найвідоміших – це Крікова з підземними винними підвалами завдовжки близько 120 кілометрів і Мілештій Міч, де зберігається найбільша винна колекція у світі.

Чому ці країни залишаються маловідвідуваними?

Причини різні: одні держави розташовані далеко від основних туристичних маршрутів, інші мають обмежене авіасполучення або складні правила в'їзду. Наприклад, для подорожі до Туркменістану необхідно організовувати поїздку через туристичну агенцію, а до Ніуе можна долетіти лише з Нової Зеландії.