Вихрь сносит туристов: жуткое видео с пляжа, где самолеты несутся прямо над головами людей

Бирюзовая вода Карибского моря, белоснежные пляжи и тропики – казалось бы, что может это испортить? Разве что самолеты, которые пролетают на малом расстоянии над головами отдыхающих. Пляж Махо расположен в настоящем райском уголке, но имеет один нюанс – взлетную полосу всего через дорогу.

Международный аэропорт Принцессы Юлианы на карибском острове Сен-Мартен называют одним из самых экстремальных в мире из-за очень короткой взлетной суммы. За секунду до посадки самолеты пролетают над многолюдным пляжем. И хоть не каждый решится наблюдать за таким жутким зрелищем, но многие люди специально приходят на пляж Махо, чтобы увидеть самолеты. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Mail.

Что известно о карибском пляже возле аэропорта?

Взлетную полосу от пляжа отделяет узкая дорога. В пик сезона аэропорт может принимать до 70 самолетов в день. Поэтому спокойно полежать на пляже и почитать книгу не получится – сильный ветер пролистывает страницы, а в глаза может попасть песок.

Но хуже всего происходит во время взлета самолетов. Когда начинают работать турбины, то образуется сильный вихрь, который буквально сносит отдыхающих и их полотенца в море. На видео с пляжа видно, как туристы пытаются снять видео взлета самолета, но едва держатся на ногах. Кого-то вихрь таки отбросил на несколько метров, кто-то лег на песок, чтобы удержаться, а кто-то бросился в море спасать свои вещи.

Это страшно. Ощущение такое, будто оно летит прямо на тебя,

– рассказал CNN работник аэропорта Франклин Уилсон.

Самолет взлетает прямо возле пляжа с людьми: видео

Любителей авиации такие экстремальные условия не останавливают – им наоборот нравится наблюдать за самолетами. Местные бары и рестораны даже обустроили смотровые площадки с видом на взлетную полосу. Они публикуют время прибытия и вылета самолетов, чтобы собирать посетителей.

Пилотам такой опыт тоже нравится – они любят наблюдать за людьми на пляже и пейзажами вокруг.

Правда, посетителей призывают соблюдать правила безопасности и не подходить слишком близко к ограждению взлетной полосы. Случалось, что туристов, которые пытались снять видео, вихрь заносил в море. Поэтому в этом месте нужно быть очень осторожным.

