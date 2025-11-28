Украинка прошла 300 километров по Пути святого Иакова и по дороге встретила много других паломников со всего мира. В своем тиктоке @samoviddana она опубликовала видео, в котором путешественники рассказали, что именно мотивировало их отправиться таким непростым маршрутом в одиночку. Об этом сообщает 24 Канал.
Читайте также Вы захотите здесь пожить: фото трех живописных сел Европы, которые не похожи на настоящие
Что мотивирует людей идти по Пути святого Иакова?
Чтобы пройти Путь святого Иакова, люди приезжают из разных стран. По дороге украинка встречала немцев, норвежцев, канадцев и даже граждан Малайзии и Южноафриканской республики. У каждого была своя причина пройти этот непростой путь.
"Я здесь, потому что хотела устроить себе личный челлендж, сделать все самостоятельно и сменить работу", – рассказала 30-летняя Джулия из Германии.
"Я здесь, чтобы поблагодарить Бога, который меня создал и дал мне эту прекрасную жизнь", – поделился 58-летний Агнел-Джордж из Канады.
73-летняя Бента из Норвегии уже не впервые отправляется в паломнические маршруты по всему миру. Она призналась, что это стало частью ее жизни. Теперь она ежегодно проходит сотни километров, потому что иначе – уже просто не может.
"Есть две причины, почему я здесь. Во-первых, я обожаю ходить. Но если бы кто-то сказал мне 8 лет назад, что я буду проходить по 24 километров ежедневно, то я бы посмеялась. Когда я впервые прошла Камино, то почувствовала магию, которая попала в мою кровь и теперь зовет меня каждый раз. Во-вторых, у моей близкой подруги, которая раньше была моей компаньонкой в путешествиях, диагностировали рак груди. Я иду этим маршрутом, чтобы молиться за её исцеление", – поделилась 65-летняя Марита из ЮАР.
Дорога Камино-де-Сантьяго в Испании / Фото Depositphotos
"Я взяла перерыв на работе, потому что всю жизнь работаю. Я хотела насладиться природой, встретиться с людьми и просто увидеть этот мир. Я подумала: "Если кто-то может сделать это, то почему я не могу?", – рассказала 45-летняя Яна из Словакии.
По дороге украинка встречала и совсем юных паломниц, которые только что закончили школу и хотели понять, чего хотят от жизни. Но большинство людей объясняли, что идут Путь святого Иакова, чтобы побыть наедине с собственными мыслями.
Обратите внимание! В этом году из-за сильных пожаров в Испании власти закрывали часть Пути святого Иакова. Из-за рисков для жизни паломникам запретили проходить 50-километровый участок между городами Асторга и Понферрада.
Что нужно знать туристам о Камино-де-Сантьяго?
- Камино-де-Сантьяго – это одна из самых известных паломнических дорог мира, которая ведет к городу Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании. По легенде, именно там в 11 веке нашли мощи апостола Иакова.
- Камино – это не один маршрут, а целая сеть дорог, которые тянутся из разных стран Европы: Франции, Португалии, Италии, Германии. Самыми популярными являются Французский и Португальский пути.
- Каждый путь уникальный – со своими пейзажами и уровнем сложности. Например, Французский путь имеет длину 780 километров и идут его около месяца. Португальский прибрежный путь проще – его можно преодолеть за 13 – 15 дней.
- Паломнический маршрут открыт с 1 апреля по 31 октября. Однако эксперты Lonely Planet советуют идти именно весной или осенью, поскольку летом здесь очень много людей. Кроме того, усложнять поход может сильная жара, ведь воздух в среднем прогревается до +30...+35 градусов.