Вихор зносить туристів: моторошне відео з пляжу, де літаки несуться прямо над головами людей

Бірюзова вода Карибського моря, білосніжні пляжі і тропіки – здавалося б, що може це зіпсувати? Хіба що літаки, які пролітають на малій відстані над головами відпочивальників. Пляж Махо розташований у справжньому райському куточку, але має один нюанс – злітну смугу всього через дорогу.

Міжнародний аеропорт Принцеси Юліани на карибському острові Сен-Мартен називають одним з найекстремальніших у світі через дуже коротку злітну суму. За секунду до посадки літаки пролітають над багатолюдним пляжем. І хоч не кожен наважиться спостерігати за таким моторошним видовищем, та багато людей спеціально приходять на пляж Махо, щоб побачити літаки. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про карибський пляж біля аеропорту?

Злітну смугу від пляжу відділяє вузька дорога. У пік сезону аеропорт може приймати до 70 літаків на день. Тож спокійно полежати на пляжі і почитати книгу не вийде – сильний вітер прогортає сторінки, а в очі може потрапити пісок.

Та найгірше відбувається під час зльоту літаків. Коли починають працювати турбіни, то утворюється сильний вихор, який буквально зносить відпочивальників та їхні рушники у море. На відео з пляжу видно, як туристи намагаються зняти відео зльоту літака, але ледь тримаються на ногах. Когось вихор таки відкинув на кілька метрів, хтось ліг на пісок, щоб втриматися, а хтось кинувся у море рятувати свої речі.

Це страшно. Відчуття таке, ніби воно летить прямо на тебе,

– розповів CNN працівник аеропорту Франклін Вілсон.

Літак злітає просто біля пляжу з людьми: відео

Любителів авіації такі екстримальні умови не зупиняють – їм навпаки подобається спостерігати за літаками. Місцеві бари і ресторани навіть облаштували оглядові майданчики з видом на злітну смугу. Вони публікують час прибуття і вильоту літаків, щоб збирати відвідувачів.

Пілотам такий досвід теж довподоби – вони люблять спостерігати за людьми на пляжі і краєвидами довкола.

Щоправда, відвідувачів закликають дотримуватися правил безпеки і не підходити надто близько до огорожі злітної смуги. Траплялося, що туристів, які намагалися зняли відео, вихор заносив у море. Тож у цьому місці потрібно бути дуже обережним.

