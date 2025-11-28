Вихор зносить туристів: моторошне відео з пляжу, де літаки несуться прямо над головами людей
- Пляж Махо на острові Сен-Мартен відомий екстремально близьким розташуванням до злітної смуги аеропорту Принцеси Юліани.
- Відпочивальників на пляжі часто зносить сильний вихор від літакових турбін, тому відвідувачів закликають дотримуватися правил безпеки.
Бірюзова вода Карибського моря, білосніжні пляжі і тропіки – здавалося б, що може це зіпсувати? Хіба що літаки, які пролітають на малій відстані над головами відпочивальників. Пляж Махо розташований у справжньому райському куточку, але має один нюанс – злітну смугу всього через дорогу.
Міжнародний аеропорт Принцеси Юліани на карибському острові Сен-Мартен називають одним з найекстремальніших у світі через дуже коротку злітну суму. За секунду до посадки літаки пролітають над багатолюдним пляжем. І хоч не кожен наважиться спостерігати за таким моторошним видовищем, та багато людей спеціально приходять на пляж Махо, щоб побачити літаки. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Mail.
Що відомо про карибський пляж біля аеропорту?
Злітну смугу від пляжу відділяє вузька дорога. У пік сезону аеропорт може приймати до 70 літаків на день. Тож спокійно полежати на пляжі і почитати книгу не вийде – сильний вітер прогортає сторінки, а в очі може потрапити пісок.
Та найгірше відбувається під час зльоту літаків. Коли починають працювати турбіни, то утворюється сильний вихор, який буквально зносить відпочивальників та їхні рушники у море. На відео з пляжу видно, як туристи намагаються зняти відео зльоту літака, але ледь тримаються на ногах. Когось вихор таки відкинув на кілька метрів, хтось ліг на пісок, щоб втриматися, а хтось кинувся у море рятувати свої речі.
Це страшно. Відчуття таке, ніби воно летить прямо на тебе,
– розповів CNN працівник аеропорту Франклін Вілсон.
Літак злітає просто біля пляжу з людьми: відео
Любителів авіації такі екстримальні умови не зупиняють – їм навпаки подобається спостерігати за літаками. Місцеві бари і ресторани навіть облаштували оглядові майданчики з видом на злітну смугу. Вони публікують час прибуття і вильоту літаків, щоб збирати відвідувачів.
Пілотам такий досвід теж довподоби – вони люблять спостерігати за людьми на пляжі і краєвидами довкола.
Щоправда, відвідувачів закликають дотримуватися правил безпеки і не підходити надто близько до огорожі злітної смуги. Траплялося, що туристів, які намагалися зняли відео, вихор заносив у море. Тож у цьому місці потрібно бути дуже обережним.
Часті питання
Чому міжнародний аеропорт Принцеси Юліани вважається екстремальним?
Аеропорт Принцеси Юліани вважається екстремальним через дуже коротку злітну смугу, де літаки пролітають над багатолюдним пляжем за секунду до посадки – це створює унікальні та небезпечні умови для спостерігачів.
Як туристи реагують на літаки на пляжі Махо?
Туристи часто приходять на пляж Махо, щоб побачити літаки, але під час зльоту утворюються сильні вихори, які можуть зносити їх у море – багато хто з них намагається знімати відео, але ледь тримаються на ногах.
Які заходи безпеки рекомендуються відвідувачам пляжу Махо?
Відвідувачів закликають дотримуватися правил безпеки і не підходити надто близько до огорожі злітної смуги, оскільки вихори можуть заносити туристів у море. Важливо бути дуже обережним у цьому місці.