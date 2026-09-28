Об этом говорится на странице в инстаграме светового дизайнера Николая Каблуки.

Что покажут на фасаде университета?

2 октября, накануне Дня города и Дня университета, в Черновцах представят арт инсталляцию "КОД ЧЕРНОВЦЕВ". Ее покажут на фасаде Митрополичьего корпуса – дворца митрополита Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Для проекта художник и световой дизайнер Николай Каблука создал специальный визуальный контент в формате масштабного 3D-мэппинга, а также оригинальный саунддизайн. Свет, графика, архитектура и звук объединятся в одну историю.

Во время показа на фасаде оживают художественные образы, создавая целостную аудиовизуальную композицию. Один показ продлится около 6 минут и будет повторяться циклически.

В Черновцах представят арт инсталляцию "КОД ЧЕРНОВЦЕВ" / инстаграм mykolakabluka

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Инсталляция призвана передать своеобразный "код" города – его культурные и природные корни. В проекте речь идет о взаимодействии разных культур и традиций, а также об искусстве, науке и образовании. Драматургия построена как путешествие от истоков Черновцов к темам творчества, знаний, инноваций и будущего.

Когда можно увидеть шоу?

3D-мэппинг будет демонстрироваться 2 – 4 октября 2026 года на территории Черновицкого национального университета по адресу: улица Коцюбинского, 2. Показы будут проходить ежедневно с 20:00 до 23:00. Вход свободный при условии соблюдения правил пребывания на территории университета.

Адрес Черновицкого университета: смотреть на картах