Про це йдеться на сторінці в інстаграмі світлового дизайнера Миколи Каблуки.
Що покажуть на фасаді університету?
2 жовтня, напередодні Дня міста та Дня університету, у Чернівцях представлять артінсталяцію "КОД ЧЕРНІВЦІВ". Її покажуть на фасаді Митрополичого корпусу – палацу митрополита Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Для проєкту митець і світловий дизайнер Микола Каблука створив спеціальний візуальний контент у форматі масштабного 3D-меппінгу, а також оригінальний саунддизайн. Світло, графіка, архітектура та звук об'єднаються в одну історію.
Під час показу на фасаді оживатимуть художні образи, створюючи цілісну аудіовізуальну композицію. Один показ триватиме близько 6 хвилин і відбуватиметься циклічно.
У Чернівцях представлять артінсталяцію "КОД ЧЕРНІВЦІВ" / інстаграм mykolakabluka
Інсталяція має передати своєрідний "код" міста – його культурне та природне коріння. У проєкті йдеться про взаємодію різних культур і традицій, а також про мистецтво, науку та освіту. Драматургія побудована як подорож від витоків Чернівців до тем творчості, знань, інновацій і майбутнього.
Коли можна побачити шоу?
3D-меппінг показуватимуть 2 – 4 жовтня 2026 року на території Чернівецького національного університету за адресою вулиця Коцюбинського, 2. Покази триватимуть щодня з 20:00 до 23:00. Вхід вільний за умови дотримання правил перебування на території університету.
Адреса розташування Чернівецького університету: дивитись на картах