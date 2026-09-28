Про це йдеться на сторінці в інстаграмі світлового дизайнера Миколи Каблуки.

Що покажуть на фасаді університету?

2 жовтня, напередодні Дня міста та Дня університету, у Чернівцях представлять артінсталяцію "КОД ЧЕРНІВЦІВ". Її покажуть на фасаді Митрополичого корпусу – палацу митрополита Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Для проєкту митець і світловий дизайнер Микола Каблука створив спеціальний візуальний контент у форматі масштабного 3D-меппінгу, а також оригінальний саунддизайн. Світло, графіка, архітектура та звук об'єднаються в одну історію.

Під час показу на фасаді оживатимуть художні образи, створюючи цілісну аудіовізуальну композицію. Один показ триватиме близько 6 хвилин і відбуватиметься циклічно.

У Чернівцях представлять артінсталяцію "КОД ЧЕРНІВЦІВ" / інстаграм mykolakabluka

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Інсталяція має передати своєрідний "код" міста – його культурне та природне коріння. У проєкті йдеться про взаємодію різних культур і традицій, а також про мистецтво, науку та освіту. Драматургія побудована як подорож від витоків Чернівців до тем творчості, знань, інновацій і майбутнього.

Коли можна побачити шоу?

3D-меппінг показуватимуть 2 – 4 жовтня 2026 року на території Чернівецького національного університету за адресою вулиця Коцюбинського, 2. Покази триватимуть щодня з 20:00 до 23:00. Вхід вільний за умови дотримання правил перебування на території університету.

Адреса розташування Чернівецького університету: дивитись на картах