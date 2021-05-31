Шон О'Салли (Sean O'Sallaigh) жил в Риме, а его мама Мери в Дублине. Однако, когда сын узнал о диагнозе, то решил завести маму Мэри в Непал на зиму, чтобы та смогла больше гулять в теплом климате. Затем поездка превратилось в кругосветное путешествие.

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По словам ирландца, это сделало его маму счастливой – она ​​снова начала ходить и говорить.

Я думал, что болезнь Альцгеймера – это просто конец, но когда мы приехали в Непал, ее здоровье начало восстанавливаться. Она стала больше ходить, больше говорить, даже выучила новые слова,

– рассказал О'Салли.

Сын и мать побывали в горах в Италии, съездили в Кейптаун и приняли участие в фестивале цвета Happy Holi в Непале.

"Мы много гуляли и смотрели, как играют дети. Они приходили, сидели с нами в кафе и все время разговаривали с ней, а она с ними", – вспомнил мужчина.

Однако, ради поездки и заботы о матери в последние годы его жизни О'Салли пришлось отложить ведения своего бизнеса.