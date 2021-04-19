В марте 2020 Чен занимался греблей на доске в озере Сан Мун и потерял там свой телефон.

Читайте также: What is Ukraine: блоггер опубликовал новое видео об Украине, которое захватило сеть

Озеро высохло в 2021 году, и мужчина решил вернуться за своим смартфоном, который оказался целым и невредимым благодаря водонепроницаемом чехлу.



Момент потери телефонуа\ Фото з фейсбук-страницы Chen Yj

Рабочий, который вернул телефон Чену, сказал мужчине, что на озере Сан Мун наблюдается самый низкий уровень воды за последние 50-60 лет.



Телефон после спасения \ Фото з фейсбук-стораницы Chen Yj

Когда Чен вынул телефон из загрязненного чехла, то обнаружил, что iPhone в идеальном состоянии — он заряжался, и его операционная система была исправна