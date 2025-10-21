Разрешено ли туристам ночевать в палатках в горах: ответ ГПСУ

Прохождение некоторых туристических маршрутов в Карпатах предусматривает необходимость ночевать в горах в палатках. В ГПСУ рассказали, разрешено ли путешественникам ночевать в горах и что для этого нужно.

Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, начальник пресс-службы в интервью 24 Каналу рассказал, что в горах разрешено оставаться на ночевку в палатках в пограничных зонах.

Где туристам разрешено оставаться на ночь в горах?

Как пояснил представитель, путешественники могут оставаться в горах на ночь в палатке, если они находятся за пределами пограничной полосы, или в пограничной полосе, но имеют разрешение.

Разрешено, если вы или за пределами пограничной полосы, или в пограничной полосе, но у вас есть разрешение. Тогда можете там ночевать без проблем,

– рассказал Игорь Заруднев.

Какое разрешение нужно, чтобы быть в пограничной полосе?

Для походов в пограничной полосе нужны:

документы, удостоверяющие личность,

военно-учетный документ для мужчин 18 – 60 лет,

разрешение руководителя органа охраны государственной границы.

Чтобы получить разрешение, нужно обращается к руководителю органа охраны государственной границы, на участке которого вы планируете находиться.

Например, если это участок, Мукачевского пограничного отряда, то надо письменное разрешение начальника этого пограничного отряда.

Контакты руководителей есть на официальном сайте Государственного пограничного отряда.

Действует ли в горах комендантский час?

Во всех регионах Украины, кроме Закарпатской области, действует комендантский час. Как пояснил Игорь Заруднев, если комендантский час введен в области, то он действует также в горах.

"В Закарпатской области комендантский час не действует. Если комендантский час есть, то он касается всей области. Если его нет, то это тоже касается всей области. Например, в Черновицкой области есть комендантский час и он действует на территории всей области", – сказал спикер.

