За чемодан 40/30/20 в Ryainair могут оштрафовать: какие правила ручной клади стоит знать

Большинство туристов делают одну и ту же ошибку, а именно берут мини-чемодан как бесплатную ручную кладь. Хотя правила Ryanair позволяют только сумку или рюкзак размером до 40/30/20 сантиметров. И именно поэтому многие пассажиры уже у выхода на посадку получают неожиданные штрафы.

Путешествия самолетом на большие расстояния – это недешевое удовольствие, особенно когда багаж оплачивается отдельно. Именно поэтому большинство путешественников выбирают рюкзаки или мини-чемоданы, подходящие по размерам для ручной клади. Впрочем, все чаще авиакомпании, в частности Ryanair, могут не позволять бесплатно брать небольшой чемодан как ручную кладь, даже, если она соответствует разрешенным габаритам.

Можно ли брать мини-чемодан в качестве ручной клади во время полета с авиакомпанией Ryanair?

В соцсетях часто можно встретить дискуссии среди туристов о том, разрешается ли брать в Ryanair чемодан размером 40/30/20 как бесплатную ручную кладь. Ответы обычно делятся на две группы: одни утверждают, что это возможно, ведь такой чемодан соответствует заявленным требованиям к бесплатной ручной клади. Другие же отрицают, ссылаясь на опыт перелетов этой авиакомпанией, когда даже за соответствие размерам пассажиров штрафовали.

Можно ли брать мини-чемодан как бесплатную ручную кладь / тредс pm_korolyk

Что указано на официальном сайте Ryanair относительно бесплатной ручной клади?

На официальной странице авиакомпании Ryanair в правилах относительно багажа четко указано: бесплатной ручной кладью считается только сумка или рюкзак размером до 40/30/20 сантиметров.

Все наши тарифы включают одну небольшую личную сумку, которую можно принести на борт, например, сумочку или сумку для ноутбука (40 x 30 x 20 сантиметров), которая должна поместиться под сиденьем перед вами.

Даже, если мини-чемодан имеет такие же параметры, формально он уже не подпадает под категорию бесплатной ручной клади. И хотя многие туристы в соцсетях пишут, что летали с маленьким чемоданом и никто ничего не сказал – это вовсе не гарантирует, что во время следующего рейса не придется заплатить штраф или доплату за багаж.

Что делать, если носить рюкзак или сумку трудно?

Если путешествовать только с рюкзаком или сумкой для вас неудобно – это абсолютно понятно, ведь постоянно носить вес на плечах и спине бывает очень трудно. Но для этого есть довольно классное решение, о котором рассказали туристы на платформе Reddit: специальные рюкзаки на колесах с выдвижной ручкой.



Рюкзак с колесами и ручкой / фото Reddit

Они выглядят как обычный рюкзак, но при необходимости легко превращаются в маленький чемодан. Во многих моделях колеса можно спрятать или снять, поэтому внешне это не выглядит как классический чемодан. Главное, чтобы рюкзак полностью соответствовал разрешенным размерам ручной клади, включая колеса и ручку.

Какие еще советы по путешествиям стоит знать туристам?

Работники багажного отделения поделились советами из собственного опыта, которые помогают уменьшить риск повреждения чемоданов во время авиаперелетов. Наиболее практичный вариант – это чемоданы с прочным корпусом, хорошими колесами и мягкой внутренней обшивкой. Такая конструкция лучше выдерживает нагрузку в багажном отсеке, а также лучше защищает вещи внутри.

Также важно, чтобы колеса были качественными, ведь именно такие чемоданы реже бросают или повреждают во время транспортировки. Еще дополнительно используйте багажные бирки с контактной информацией или даже уникальные отметки на чемодане, чтобы его было легче узнать на ленте