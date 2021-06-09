На линии заявленный самолет Ан-24 – региональный турбовинтовой авиалайнер, разработанный в СССР. В парке "Мотор Сич" сейчас есть три таких машины. Они почти достигли 50-летнего возраста, ведь выпущены в 1971, 1972 и 1973 годах.

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Авиаперевозчик будет летать из аэропорта "Киев" (Жуляны) ежедневно, кроме воскресенья, а из Львова – ежедневно, за исключением субботы.

Расписание рейсов

Киев 10:00 – Львов 11:15, будни

Киев 11:00 – Львов 12:20, суббота

Львов 17:15 – Киев 18:35, будни и воскресенье

Стоимость авиабилетов

"Мотор Сич" продает билеты на рейсы Киев – Львов по цене от 1500 гривен в одну сторону, если бронировать поездку за месяц. В минимальную стоимость входит только 5 килограммов ручной клади, общие габариты которой по сумме трех измерений не должны превышать 115 сантиметров.

Если же пассажир захочет взять с собой второе место ручной клади весом до 5 килограммов, то за это придется заплатить 8 евро за перелет в одну сторону.

На маршруте Киев – Львов уже летает "Роза Ветров" (Windrose). Авиакомпания осуществляет полеты дважды в день на более современных самолетах Embraer 145 и ATR 72-600. Однако летает из аэропорта Борисполь, что увеличивает путь в центр столицы.

Авиабилеты за месяц до вылета можно купить по цене от 1000 гривен в одну сторону (7 килограммов ручной клади и 23 килограмма багажа).

Отметим, ранее украинская авиакомпания SkyUp заявила, что планирует открыть прямые рейсы между Баку и Львовом с 5 июля.

Также в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings. Первый рейс из Дюссельдорфа в Киев состоится 1 сентября.