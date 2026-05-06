С этого моста можно увидеть сразу 4 страны: как проект Казунгула стал инфраструктурным прорывом

Мост Казунгула – это один из крупнейших инфраструктурных проектов Южной Африки, открытый в мае 2021 года. Сооружение длиной 923 метра и стоимостью около 260 миллионов долларов соединило Ботсвану и Замбию через реку Замбези.

Еще несколько лет назад пересечение реки Замбези между Ботсваной и Замбией означало длинные очереди, ожидания и сложную логистику для грузов. Сейчас на этом месте работает один из самых масштабных инфраструктурных проектов Африки мост Казунгула, который кардинально изменил транспортные маршруты региона.

Мост Казунгула: история создания

Мост Казунгула – это современное инфраструктурное сооружение через реку Замбези. Его открыли в мае 2021 года, и он стал ключевым звеном одного из главных транспортных коридоров Южной Африки. Но что захватывающее в этом мосту, так это то, что, хотя он соединяет Замбию и Ботсвану, по обе стороны есть еще две страны, Намибия и Зимбабве.



Длина моста составляет 923 метра, и он был построен для того, чтобы ускорить движение грузов и пассажиров вдоль Северо-Южного коридора. Еще недавно этот участок был одним из самых проблемных пограничных переходов в регионе, ведь грузовики могли ждать переправу через паром от нескольких часов до даже двух недель.

Как выглядела переправа до моста?

До строительства моста основным способом пересечения реки был паром, который перевозил лишь несколько грузовиков за раз. Переправа зависела от погоды, уровня воды и очередей, которые могли растягиваться на километры. В пиковые периоды это создавало задержки до 10 – 15 дней, что существенно тормозило торговлю между странами региона.



Пересечение Казунгула в 2006 году, задолго до моста / фото Wicimedia

Почему строительство было сложным?

Проект реализовывали более десяти лет. Строительство стартовало в 2014 году, а главным исполнителем стала южнокорейская компания Daewoo E&C. В финансировании участвовали правительства Замбии и Ботсваны, Африканский банк развития и международные партнеры. Сложность проекта была не только технической, но и географической.

Мост проходит в зоне так называемого "квадрипункта", где почти сходятся границы четырех стран. Поэтому конструкцию специально изогнули, чтобы избежать прохождения через территории других государств, в частности Зимбабве.

Мост был спроектирован таким образом, что поезд и транспортные средства не могут использовать мост одновременно,

– объясняет инженер проекта Чифунда.

Как работает мост сейчас?

Сегодня мост значительно увеличил пропускную способность границы. По данным пограничных служб, если раньше через переправу проходило около 80 грузовиков в день, то теперь более 280, и это число продолжает расти. Время оформления транзита сократилось до примерно пол дня. На обоих концах моста работают таможенные пункты, что позволяет грузам проходить оформление только один раз, а не дважды, как было раньше.

Почему мост является важным для региона?

Мост стал частью большого транспортного маршрута, который соединяет внутренние регионы Африки с портами Юга континента, в частности с Дурбаном в Южной Африке. Через этот коридор движутся медь, продукты питания, оборудование и другие товары между странами региона. Мост фактически снял "узкое горло" на границе, где годами формировались пробки, и сделал логистику значительно быстрее и дешевле.

Как отмечают водители, которые регулярно пересекают мост, разница ощутима сразу: там, где раньше были многодневные очереди, теперь стабильное и быстрое движение. Для региона это означает одно: Африка постепенно переходит от сложных переправ к современным логистическим коридорам.

Для материала использовались тексты из University of Botswana Journals, African Development Bank Group и Big Think.

Какие еще есть необычные мосты?

По всему миру существуют невероятные мосты, соединяющие реки, ущелья и долины. Некоторые из них выглядят как произведения искусства, однако есть такие, от которых буквально стынет кровь.

Например, пешеходный мост в Колорадо состоит из более 1200 деревянных досок и висит почти на 300 метрах над рекой Арканзас. Рядом расположен парк развлечений с канатными дорогами и экстремальными аттракционами.

Или же, подвесной мост Хуссейни в Пакистане. Его часто называют одним из самых опасных в мире. Он сделан из деревянных досок, между которыми есть большие промежутки, и держится на веревках. Несмотря на это, он привлекает искателей адреналина.