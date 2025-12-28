Сколько стоит поехать на Морское око зимой
- Поездка на Морское око в Польше на день может стоить до 150 злотых для одного человека с авто.
- Это с парковкой и входом в национальный парк, но в целом сумма больше зависит от способа подъема.
Морское око – одно из самых известных озер польских Татр. И поездка туда не требует больших затрат – особенно если заранее все спланировать.
Сколько может составлять общий бюджет? 24 Канал со ссылкой на gazetakrakowska.pl расскажет об этом подробнее.
Смотрите также Миллионы туристов ежегодно: какой польский город самый популярный и почему вам стоит туда поехать
Какие реальные цены на дорогу к Морскому оку в Польше?
Если составлять бюджет с расчетом на один день для одного человека, что будет ехать к Морскому оку на собственном авто, то вряд ли получится более 150 злотых. И здесь все зависит даже не столько от сезона, как от способа добирания до самого озера.
Первая трата – это парковка в Паленице Бялчанской, где расположено начало пути к Морскому оку. Она может стоить до 75 злотых в день для легкового автомобиля, причем более низкую цену – где-то 60 злотых – вы получите за бронирование онлайн за 3 дня.
За вход в Татранский национальный парк берут 11 злотых за взрослого, 5,5 злотого льготный. Дети до 7 лет заходят бесплатно. И вот от входа до самого глаза – дорога на 8 или 9 километров в одну сторону.
Если пешком, то это 2 – 2,5 часа, с перепадом высот 470 метров. Дорога асфальтированная, средней сложности, однако все же не короткая. Поэтому, понятное дело, есть альтернатива, еще и довольно аттракционная – запряги на лошадях до Волосеницы, это 1,5 километра от озера.
Какой бюджет путешествия на Морское око: смотрите видео di_ryzhko
За такое удобство берут ориентировочно 100 злотых за подъем и 70 злотых за спуск за человека. Впрочем, как отмечает koniemorskieoko.pl, каждый перевозчик здесь – отдельный предприниматель, и цену может называть свою. Кроме того, цена зависит от сезона, количества пассажиров и даже погоды.
Чем интересно в целом Морское око? Это самое большое и самое глубокое озеро Татр, его площадь 34 – 35 гектаров, глубина 51 метр, расположение – 1395 метров над уровнем моря. Оно ледниковое, окружено горами, в частности Мниш в 2068 метров, и очень красивое, чистое и с игривыми пстругами. Очень популярное место для фото на рассвете или закате.
Какие еще интересные места в Европе стоит посетить?
Брно в Чехии. Здесь расположен собор Святых Петра и Павла, колокола которого пробивают полдень в 11 из-за исторической хитрости, которая произошла во время Тридцатилетней войны, когда звонарь обманул шведов. Рядом – замок Шпильберк с панорамой и подземелья с дегустациями вин, а еще здесь даже МакДональдз имеет украинский язык в меню.
Крайова в Румынии. Рождественский рынок здесь является крупнейшим в Европе – на 5 тысячах квадратных метров продают традиционные продукты, сувениры и глинтвейн. Ярмарка работает до 4 января 2026 года с концертами, катком и иллюминацией, привлекая тысячи туристов на зимний сезон.
Частые вопросы
Какой примерный бюджет на поездку к Морскому оку на один день для одного человека?
Бюджет на поездку к Морскому оку на один день для одного человека может быть не более 150 злотых, в зависимости от способа добирания до озера.
Сколько стоит парковка в Паленице Бялчанской для легкового автомобиля?
Парковка в Паленице Бялчанской для легкового автомобиля может стоить до 75 злотых в день, однако за бронирование онлайн за 3 дня можно заплатить около 60 злотых.
Какие альтернативные способы добраться до Морского ока существуют, кроме пешей прогулки?
Кроме пешей прогулки, есть возможность воспользоваться запряжкой лошадей, который довезет до Волосеницы, а это 1,5 километра от озера. Стоимость подъема составляет ориентировочно 100 злотых, а спуска – 70 злотых за человека.