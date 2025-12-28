Сколько стоит поехать на Морское око зимой

Морское око – одно из самых известных озер польских Татр. И поездка туда не требует больших затрат – особенно если заранее все спланировать.

Какие реальные цены на дорогу к Морскому оку в Польше?

Если составлять бюджет с расчетом на один день для одного человека, что будет ехать к Морскому оку на собственном авто, то вряд ли получится более 150 злотых. И здесь все зависит даже не столько от сезона, как от способа добирания до самого озера.

Первая трата – это парковка в Паленице Бялчанской, где расположено начало пути к Морскому оку. Она может стоить до 75 злотых в день для легкового автомобиля, причем более низкую цену – где-то 60 злотых – вы получите за бронирование онлайн за 3 дня.

За вход в Татранский национальный парк берут 11 злотых за взрослого, 5,5 злотого льготный. Дети до 7 лет заходят бесплатно. И вот от входа до самого глаза – дорога на 8 или 9 километров в одну сторону.

Если пешком, то это 2 – 2,5 часа, с перепадом высот 470 метров. Дорога асфальтированная, средней сложности, однако все же не короткая. Поэтому, понятное дело, есть альтернатива, еще и довольно аттракционная – запряги на лошадях до Волосеницы, это 1,5 километра от озера.

За такое удобство берут ориентировочно 100 злотых за подъем и 70 злотых за спуск за человека. Впрочем, как отмечает koniemorskieoko.pl, каждый перевозчик здесь – отдельный предприниматель, и цену может называть свою. Кроме того, цена зависит от сезона, количества пассажиров и даже погоды.

Чем интересно в целом Морское око? Это самое большое и самое глубокое озеро Татр, его площадь 34 – 35 гектаров, глубина 51 метр, расположение – 1395 метров над уровнем моря. Оно ледниковое, окружено горами, в частности Мниш в 2068 метров, и очень красивое, чистое и с игривыми пстругами. Очень популярное место для фото на рассвете или закате.

